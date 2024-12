Rust er een vloek op het Prinsenhof? Restaurant in Ardooie opnieuw te koop

Het historische restaurant Prinsenhof in Ardooie staat opnieuw te koop. Huidige eigenaar Vidoque Vantieghem, die het pand net vóór de coronacrisis aanschafte met de intentie om het op te knappen en mogelijk een eigen zaak te starten, heeft besloten het via vastgoedkantoor Verjon in de verkoop te zetten.

Het Prinsenhof, dat dateert uit 1766, begon zijn leven als een uniek bouwwerk in 18e-eeuwse stijl en werd aan het einde van de 19e eeuw omgevormd tot herberg. Dit karakteristieke gebouw, dat verschillende renovaties heeft ondergaan, kreeg in 2010 de status van beschermd erfgoed vanwege zijn historische en culturele waarde.

Pand te koop

In 1976 namen Jean-Pierre Gallez en zijn vrouw Greta d’Heygers het Prinsenhof over en runden er met succes een restaurant tot 2008. Ze moesten stoppen om gezondheidsredenen en zetten het pand te koop. Het duurde maar liefst negen jaar voordat een overeenkomst werd bereikt met Johan Mollie en Johan Deprez uit Gullegem, die er zelf een restaurant wilden starten. Ondanks een betaalde aanbetaling trokken zij zich uiteindelijk terug.

Geen doorbraak

Na jaren van onzekerheid werd het Prinsenhof uiteindelijk verkocht aan Vidoque Vantieghem, die er met zijn partner introk en plannen leek te hebben voor een eigen onderneming op de locatie. Zijn renovatiewerken werden echter vertraagd door de coronapandemie, waardoor zijn ambities in de wacht werden gezet. “Ik ben het gebouw stap voor stap aan het renoveren”, liet hij destijds weten, maar verdere details wilde hij niet delen. Of het Prinsenhof ooit weer als restaurant zou fungeren, bleef een open vraag.

Vloek?

Nu staat het Prinsenhof opnieuw te koop, wat de vraag oproept of er een vloek rust op het historische pand. Ondanks de charme, het erfgoed en het potentieel lijkt het gebouw niet te kunnen ontsnappen aan een cyclus van hoop en teleurstelling. Zal de volgende eigenaar erin slagen om het tij te keren? (IB)