Rollegem-Kapelle wil eetgelegenheid in ‘t Capellehof, geen café: Pop-up in hoevewoning?

De kans is groot dat er tegen de zomer van volgend jaar een pop-uprestaurant komt in de gewezen hoevewoning van ‘t Capellehof midden in de dorpskom van Rollegem-Kapelle. “Maar voor alle duidelijkheid: het wordt geen café of een zomerbar”, aldus burgemeester Bart Dochy.

Fractieleider Caroline Seynhaeve (Vooruit) vroeg naar de stand van zaken rond de plannen om de gewezen hoevewoning te renoveren. “We zitten binnenkort samen met Monumenten & Landschappen”, zei Bart Dochy. “Van Onroerend Erfgoed kregen we relatief weinig subsidies. We lieten een kostenraming maken voor een totale renovatie van de hoevewoning en zijn nogal geschrokken.”

“De kosten zijn te groot om de uitbating te laten renderen. De huurprijs zou te hoog zijn. We gaan zien welke subsidies we kunnen krijgen om de woning in orde te zetten. We willen ze opfrissen op een aangename manier. Er is ruimte voor een restaurant in onze gemeente. In Rollegem-Kapelle is er geen.”

“We gaan die hoevewoning niet verkopen. Een pop-up zou een meerwaarde zijn voor het dorp maar nogmaals: geen café of zomerbar, want we willen geen concurrentie voor de horeca. Het zit in de pipeline maar we willen het niet forceren.”

De Samenkomst

Caroline Seynhaeve vroeg ook naar de stand van zaken rond de nieuwbouw van zaal De Samenkomst. “Het ontwerp staat ongeveer op punt, de aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnen bij de provincie”, antwoordde de burgemeester. “Is het dan niet jammer dat de bestaande zaal zo vroeg werd afgebroken?”, maakte Seynhaeve de bedenking. “We hebben er nooit een timing opgezet”, reageerde Bart Dochy. “We stellen 2025 voorop. Het bodemonderzoek is nu afgerond.”

In de toekomst is het weer openleggen van de Heulebeek in de buurt van de kerk van Ledegem een mogelijkheid. Eerder was er hierover een infovergadering. Caroline Seynhaeve kwam ook hierover tussen. “Er bleek niemand tegen maar ook niemand voor”, aldus Bart Dochy.

“Daar komt de nieuwe ingang naar het provinciaal domein De Ledegemse Meersen en het is afwachten of dat zal zorgen voor een grote toestroom of niet. De Heulebeek legde men destijds dicht wegens de geur. Ondertussen verbetert de waterkwaliteit elk jaar. We hebben met de provincie afgesproken dat we gaan afwachten hoe de toestroom aan bezoekers van De Ledegemse Meersen is.”

De Lijn

Net zoals tijdens de vorige gemeenteraad kwam ook het nieuwe vervoersplan van De Lijn ter sprake. Bij de start van het nieuwe schooljaar waren er problemen voor de schoolgaande jeugd uit Ledegem. Velen raakten niet op tijd op hun school in Menen of Roeselare. Caroline Seynhaeve vroeg of het schepencollege al contact had met De Lijn.

“Er zijn al verschillende contacten geweest en de burgemeester en ikzelf zijn zelfs op een morgen meegereisd met de bus”, aldus schepen van Mobiliteit Greta Vandeputte (CD&V/VD). “De burgemeester naar Roeselare en ik richting Menen. We stelden vast dat de vooropgestelde tijdstippen niet worden gehaald, waardoor de jongeren te laat op school komen. Al vonden sommigen dat niet erg. (lacht). We praatten ook met de chauffeurs.”

“Ze vertelden ons dat het onmogelijk is om de tijdstippen te halen”, aldus de burgemeester. “De bussen moeten aan heel wat haltes stoppen en die momenten zijn niet verrekend bij de vooropgestelde tijdstippen.” “Er zijn verschillende klachten van ouders en die hebben we allemaal gebundeld”, aldus de bevoegde schepen. “Hopelijk lukt het om de uurregeling aan te passen. Op maandag 23 oktober gaan we in overleg met De Lijn.”

Fluohesjes

Ten slotte goed nieuws voor de kinderen van de lagere school. De gemeente voorziet per aangekocht fluohesje een subsidie van vier euro. “We kregen de vraag van de school in Rollegem-Kapelle en besloten het open te trekken naar alle vier de scholen”, aldus Greta Vandeputte. “Er is een reglement opgemaakt. Vooraan komt het logo van de gemeente en de kinderen moeten het fluohesje gratis krijgen.” De gemeenteraad keurde het subsidiereglement goed.