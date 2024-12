Rody van den Bosch heropent café De Weunwaegne: “Café voor gewone werkmens”

Rody van den Bosch (46) heropent op zondag 22 december het alom bekende café De Weunwaegne in de Ieperstraat in Staden. Rody zegt zo goed als niets aan de zaak te zullen veranderen en wil van De Weunwaegne een café voor de gewone werkmens maken. Dat uit zich ook in de prijzen die hij heel democratisch wil houden.

Vorige uitbaters Geert Denys en Viviane Cappelle trokken de deuren van De Weunwaegne al ruim twee jaar geleden achter hen dicht. Het café en de aanpalende woning stonden sindsdien te koop, maar tot dusver was het wachten op een koper.

“Ik heb het café en de woning voor alle duidelijkheid niet gekocht”, steekt Rody van wal. “Ik huur het café van Geert en Viviane. De Weunwaegne en de aanpalende woning blijven te koop staan. Ik ken De Weunwaegne heel goed en kwam hier vroeger vaak en graag over de vloer. Eigenlijk maakte ik er zowat deel uit van het meubilair. Ik kon daar niet zo goed mee om dat het café leegstond en vond ook niet echt mijn gading in de overige cafés die Staden nog rijk is. Op een bepaald moment rees bij mij de vraag of ik De Weunwaegne niet zelf zou kunnen uitbaten. Ik ging met Geert, de vorige uitbater, babbelen en al vlug was alles in kannen en kruiken.”

Combineren

Rody zal het café overigens met zijn huidige job blijven combineren. “Met Prestige Solar hebben we een zaak in hernieuwbare energie”, verduidelijkt hij. “Mijn echtgenote werkt in de sector van de outsourcing. Het is de bedoeling dat ik De Weunwaegne alleen ga uitbaten en dat mijn vrouw af en toe bijspringt in het weekend. De horeca is mij overigens niet helemaal vreemd. Ik heb vroeger samen met vrienden een restaurant uitgebaat.”

Aan het decor van De Weunwaegne zegt de kersverse uitbater niets te zullen veranderen. “Het interieur is immers prachtig”, stelt Rody. “Op wat opsmukwerken na zal er hier niets veranderen. De televisie zal hier overigens niet aanstaan. Het is de bedoeling dat de mensen gezellig met elkaar aan de toog kunnen keuvelen. Al zet ik de televisie misschien wel aan bij matchen van Club Brugge. Als geboren en getogen Bruggeling ben ik immers fan, maar de tv zal hier zeker niet centraal staan, maar eerder in een hoek.”

Rody zegt ook van De Weunwaegne een café voor de gewone werkmens te willen maken. “Ik wil zoals een oldskool cafébaas mensen gelukkig maken en een babbeltje met hen slaan. Het is mijn bedoeling om hen te ontvangen zoals ik dat bij mij thuis zou doen. Er wordt niets meer gedaan voor de gewone mens. Daarom dat ik er ook voor kies om met meer dan democratische prijzen te werken. Een Jupiler of een Stella uit de fles zal hier 1,90 euro gaan kosten. Ik bied ook Brugse Zot van het vat aan, maar dan wel in twee formaten. Een 33 centiliter zal in De Weunwaegne 3,50 euro gaan kosten. Het kleinere formaat bied ik voor 2,50 euro aan. Voor een ouderwetse Cécémel met slagroom betaal je hier straks 2 euro.”

Democratische snacks

Net zoals bij Geert en Viviane zal Rody in De Weunwaegne ook snacks serveren. “Ook hier wil ik de prijzen zo democratisch mogelijk houden. Een grote spaghetti met 400 gram spaghettisaus zal 13,50 euro kosten. De kleinere versie kost 9,50 euro. De saus wordt overigens door onszelf met verse groentjes bereid naar het recept van voormalig mede-uitbaatster Viviane. Een pizzabaguette gaan we dan weer voor 7 euro aanbieden. Een kaasfondue voor twee personen gaat dan weer 10 euro kosten. Voorts denk ik eraan om ook tapasplankjes te serveren.”

“We kunnen dit allemaal doordat we het simpel gaan houden. Elke dinsdag gaan we voor 14 euro ook een dagschotel aanbieden. Die bestaat uit een halve kip. Het wordt hier ook elke donderdagavond ‘hotdogtime’. Wie dat wenst stopt tijdens de week wat geld in ons ‘hotdogpotje’. Met de opbrengst daarvan worden op donderdagavond gratis hotdogs aangeboden.”

Café De Weunwaegne in de Ieperstraat 166 heropent op zondag 22 december. Het café is op maandag en dinsdag open vanaf 12 uur en op andere dagen vanaf 10 uur en sluit in principe om 22 uur. Er is geen sluitingsdag.