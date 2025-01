Robuusk wordt restaurant Robusk met vast menu

Restaurant en catering Robuusk in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels krijgt dezer dagen geleidelijk een nieuw jasje aangemeten. Robuusk wordt Robusk, met een ‘u’ minder dus. “We willen onze identiteit aanscherpen en onze fine dining, met ook Oosterse invloeden, in de kijker zetten”, klinkt het.

Chef-kok Jeroen Borglevens (41) – met ervaring in onder meer The Jane en Sans Cravate – en zijn echtgenote en medezaakvoerster Mieke Dumon (45) geven hun restaurant en cateringconcept Robuusk een nieuw, meer aangescherpt profiel. Eerste opmerkelijk verschil: er verdwijnt een letter uit de naam. Robuusk wordt Robusk.

“Die naam is destijds ontstaan doordat Jeroen in een interview ergens een verkeerde samentrekking gebruikte en het steeds had over ‘robuusk’ in plaats van ‘robuust’ om zijn keuken te omschrijven. En dat is blijven hangen”, lacht Mieke Dumon. “Door de naam in te korten, willen we appelleren aan een ruimer publiek, ook internationaal, want enkel in het Nederlands worden er twee u’s na elkaar gebruikt.”

Het blijft niet alleen bij een naamsverandering, want Jeroen en Mieke lieten ook een nieuw logo ontwikkelen met een bijpassende website en dito sociale mediakanalen.

Restaurantbeleving

“Voor Jeroen betekent de vernieuwing ook een kans om écht zijn gastronomische stempel te drukken. Want toen we de zaak in het voorjaar van 2020 wilden opstarten, werden we al direct geconfronteerd met de coronalockdowns en moesten we overschakelen op takeawaymaaltijden”, legt Mieke uit. “Dat heeft allemaal lang aangesleept en ook na corona is er nooit echt een duidelijk startmoment geweest voor Jeroen met de eigen zaak. We konden niet echt werken zoals we dat wilden.”

“In het vernieuwde concept behouden we de open keuken en het rechtstreeks contact tussen de chef en de klanten. Maar we gaan meer voor een echte fine dining restaurantbeleving. We gaan voor een vast menu met 8 à 9 gangen met vaak wat Oosterse invloeden”, gaat Mieke verder. “Onze wijnkaart werd op punt gesteld én we hebben ook een ruim gamma Japanse saké op de kaart. En nog nieuws: we zijn op zoek naar een pand in de Brugse binnenstad met iets meer ruimte om een groter publiek te kunnen aantrekken.” (PDV)

Info: https://www.facebook.com/Robuusk