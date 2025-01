Ring Kortrijk verwelkomt pastabar PULPE.: “We zijn trots op wat we hebben bereikt”

Het winkelcentrum Ring Kortrijk heeft er een smakelijke nieuwkomer bij: PULPE.. De zaak van de 33-jarige Florent Rys opende er onlangs haar deuren en brengt voor het eerst een pastabar naar het winkelcentrum. Het is een nieuwe mijlpaal voor de jonge ondernemer die met PULPE. een bijzonder verhaal van doorzettingsvermogen vertelt.

“We zijn tien jaar geleden gestart met een bescheiden smoothie-kiosk van slechts 20 vierkante meter in het K in Kortrijk”, vertelt Florent. Wat begon als een klein, fris concept, groeide al snel uit tot een avontuur met grotere ambities. In Brugge opende hij enkele jaren later een pastabar, maar die droom liep anders dan verwacht. “Als beginnende ondernemers kregen we de zaak niet draaiende en moesten we helaas de deuren sluiten.”

De tegenslag weerhield Florent er echter niet van om verder te bouwen aan zijn droom. “We hebben nooit opgegeven. We hebben onze twee concepten – smoothiebar en pastabar – samengevoegd en daaruit is PULPE. ontstaan.”

Risico’s nemen loont

Na de moeilijke coronaperiode koos PULPE ervoor om te investeren in een grotere locatie in het K in Kortrijk. De zaak groeide van een oppervlakte van 40 naar maar liefst 160 vierkante meter, inclusief zitplaatsen. “Het was een groot risico, maar het heeft geloond. Die keuze gaf ons de kans om verder te groeien.”

Drie jaar na die uitbreiding zet Florent Rys een nieuwe stap met de opening van een tweede vestiging in Ring Kortrijk. De gloednieuwe pasta-, juice- en coffeebar bevindt zich in de horecahoek tussen Hawaiian Poké Bowl en Madame Croqu’o. “Dat was een belangrijke stap voor ons. Het verhaal van PULPE. gaat over ambitie en veerkracht. We zijn trots op wat we hebben bereikt”, besluit Florent.

PULPE is zeven dagen op zeven geopend, van 10 uur tot 20 uur. Het biedt een gevarieerd menu van verse pastabowls, smoothies en koffiespecialiteiten, waarmee het inspeelt op de wensen van een breed publiek.