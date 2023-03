Resto Toto zet in op foodsharing en droomt al van het zomerse terras

De Van Iseghemlaan heeft er sinds vandaag 21 maart een horecazaak bij. Voor bites, relaxfood en drankjes moet je bij Resto Toto zijn. Malak Benlakhdar (21) heeft Marokkaanse roots en studeerde mode aan het Ensorinstituut. Naast haar studies werkte ze een tijdlang als jobstudente zowel in de keuken als in de zaal van een restaurant. Daar kreeg ze de smaak te pakken om zelf een horecazaak op te starten.

Malak runt de zaak met open vizier. Ze wil een losse en huiselijke sfeer creëren waar iedereen – jong en oud – zich op zijn of haar gemak moet voelen. Binnen dat concept staat het foodsharen centraal. “Verder ben ik ook van plan om af en toe eens een speciale Marokkaanse avond te organiseren waarbij ik bijvoorbeeld de tajine boven zal halen. Het is ook mijn bedoeling om tijdens de zomermaanden ter hoogte van Immo Francois het pleintje te gebruiken als terras. Dit moet aan de straat een gezellige toets geven”, schetst de jonge onderneemster.

Tryout

Via Instagram en Facebook nodigde ze al mensen uit voor het voorbije testweekend. Geïnteresseerden konden komen kijken en proeven en meteen ook hun mening geven over de bediening. Wat vonden ze goed? Wat kon er beter? Malak houdt er op de sociale media een aparte stijl op na en tovert vintagefoto’s tevoorschijn om haar etablissement in de kijker te zetten. Je vindt er ook een zwart-witfoto terug van de broodjeszaak die daar een tijd geleden was gevestigd.

Reserveren kan via www.toto-oostende.be of telefonisch op 0488 58 00 33. (CWO)