Restaurant POER bestaat vijf jaar: “Trots op afgelegd parcours”

Restaurant POER in de Koolskampstraat in Lichtervelde werd op 8 november 2019, na enkele verbouwingswerken, feestelijk geopend. Na vijf jaar zit er in het restaurant nog evenveel poer als bij de start.

Zaakvoerders van het restaurant zijn Klaas Devriendt (38) en Kim Decock (37). Beiden zijn afkomstig van Torhout. “Mijn vriendin is afgestudeerd als diëtiste, en volgde daarna een koksopleiding in Ter Duinen, waarna ze tien jaar ervaring opdeed in verschillende toprestaurants.

Kim is heel gepassioneerd in de keuken, en het leek ons dan ook logisch om ervoor te gaan. We vonden het perfecte pand in Lichtervelde, maar hadden vijf jaar geleden nooit durven dromen dat het zo goed zou marcheren”, vertelt Klaas.

Eerste kindje

Klaas komt uit een heel andere sector, hij maakte zeven jaar televisieprogramma’s voor VRT en werkte daarna nog drie jaar bij VTM als eindredacteur. “We hadden allebei een goede job, en toch besloten we te springen. Restaurant POER is ons eerste kindje.”

Intussen heeft het koppel z’n eerste echte kindje, de schattige Joëlle, momenteel vier weken oud. Dat weerhoudt Kim er niet van op maandag, als het restaurant gesloten is, alweer volop bezig te zijn met de mise-en-place.

“Kim is heel gedreven, en dat vertaalt zich in de lekkere gerechten en het feit dat het restaurant bijna altijd volgeboekt is. Elke maand is er een nieuwe menu en er is keuze uit twee verschillende lunches. De lat wordt almaar hoger gelegd. We hebben klanten die maandelijks komen omdat ze het nieuwe menu willen proeven. Binnenkort openen we een vergaderruimte met beamer, die klanten kunnen huren om te vergaderen en aansluitend te eten.”

Moeilijke start

“We hadden een moeilijke start”, blikt Klaas terug. “Net voor de opening van ons restaurant hadden we een extra, niet meegerekende kost aan het dak, de eerste week kwam onze souschef niet af en mochten we op zoek naar een andere, en dan kwam corona en de lockdown erbij. We zijn supertrots op het parcours dat we hebben afgelegd intussen. We werken met een tof team dat goed aan elkaar hangt. We kunnen alleen maar dromen dat het zo verder gaat.”

Info: info@restaurantpoer.be