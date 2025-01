Restaurant Petrouska in Roeselare vijf weken lang gesloten voor grote verbouwingswerken

Petrouska, het Roeselaarse restaurant en bar op het Stationsplein, is sinds zondagmiddag gesloten voor grote verbouwingswerken. De komende vijf weken geven Petrouska Beke, Sam Nuytten, Lauren Daenens en Robbe Nuytten de horecazaak een make-over. “Het eindresultaat wordt een mooi mix van gezelligheid en een jonge frisse toets.”

Horecazaak Petrouska huist inmiddels al 38 jaar op het Stationsplein in Roeselare. “De voorbije twintig jaar bleef ons restaurant qua look hetzelfde. Vernieuwingen drongen zich op, onder andere nieuw sanitair is meer dan nodig”, aldus Petrouska Beke en Sam Nuytten, inmiddels al jarenlang de vaste gezichten van de gekende horecazaak. Vorig jaar stapte een nieuwe generatie mee in het verhaal. Lauren Daenens en Robbe Nuytten zorgden voor een nieuwe wind door Petrouska. “Bij het nieuwe concept hoort ook een nieuwe inrichting. Voor ons mocht het wel ietsje hipper”, aldus Lauren.

Speciale startdatum voor de werken

Zondagmiddag sloot Petrouska de deuren voor vijf weken. “Exact twee jaar na het overlijden van opa Ivan Saelens, jarenlang een vertrouwd gezicht in onze zaak, zijn we start met serieuze verbouwingswerken. Enkele vertrouwde elementen blijven behouden en worden opgefrist, maar onze zaak zal er op 10 februari helemaal anders uitzien. De gezelligheid blijft, maar het eindresultaat bevat ook een jonge, frisse toets”, aldus Sam.

Op stap

De vier uitbaters van Petrouska waren zondag erg verrast hoe vele klanten reageerden. “Verschillende onder hen waren erg emotioneel. Niet getreurd, we komen binnen enkele weken terug. Robbe en ik hebben aan een groepje trouwe klanten beloofd dat we tijdens de werken met hen op uitstap gaan”, aldus Lauren. Verschillende klanten gingen zondag ook naar huis met een peper-en zoutvaatje en ook voor het kopen van de luster werden zelf onderhandelingen opgestart.

Vernieuwde kaart

Petrouska heropent op 10 februari normaal gezien opnieuw de deuren. Niet enkel met een totaal nieuw interieur, maar ook met een vernieuwde kaart. Inmiddels staan er ook al enkele activiteiten gepland voor de komende maanden. Onder andere een upperdare, bloemschikken en een rummikubnamiddag staan nu al ingepland.