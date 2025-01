Restaurant L’Homard et la Moule van zeewierchef Donald Deschagt (61) sluit: “We dragen jullie voorgoed in ons hart”

De bekende ‘Seaweedchef’ Donald Deschagt (61) maakte bekend dat hij stopt als uitbater en chef van restaurant l’Homard et la Moule in Bredene. De man die het gebruik van zeewier in de keuken populair maakte, werd enkele jaren terug nog door het toonaangevende June Magazine uitgeroepen tot een van de 50 meest invloedrijke foodies van België.

Mieke, de vrouw van Donald, maakte het nieuws bekend op Facebook: “We hadden het eind vorig jaar al zachtjes ingefluisterd in de oren van onze vaste klanten en leveranciers, maar nu is het officieel: deze zomer sluiten we ons L’Homard et la Moule -verhaal in schoonheid af, een stukje horeca-geschiedenis van 60 jaar in Bredene”, klinkt het.

Studio Zeewier blijft

“Ons restaurant had nooit de mooie erkenningen kunnen krijgen zonder jullie: klant, leverancier, familie, vrienden, personeel, pers, Michelin, GaultMillau,… We dragen jullie voorgoed in ons hart.”

Het bekende restaurant sluit nog niet meteen: “Wie graag nog eens komt genieten, heeft dus nog eventjes tijd. Daarna sluiten we symbolisch onze restaurantdeuren om ze met heel veel plezier en goesting onmiddellijk te (her)openen voor jullie, deelnemers aan onze wandelingen, demo’s en workshops. Want jawel, Studio Zeewier blijft bestaan, en daar hopen we nog lang mee door te gaan.”

Zeewierpralines

Donald Deschagt nam in 1996 Het Mosselhuis over van zijn ouders en vormde het om in een high-end restaurant. Gaandeweg legde Donald zich toe op recepten met zeewier, met bijzondere nevenproducten als gin-tonics, huisgemaakt algenbrood, zeewierboter en zelfs pralines tot gevolg.