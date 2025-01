Restaurant De Ooievaar in Roeselare viert veertigste verjaardag: “Met tal van evenementen”

Restaurant De Ooievaar langs de Noordstraat bestaat maar liefst veertig jaar. Ann Veranneman en Francis Vinckier openden er in 1985 de deuren. De Ooievaar groeide uit tot een vaste culinaire waarde in de stad. “Zonder onze trouwe medewerkers zou het niet mogelijk zijn om veertig jaar lang iets dergelijks te doen”, aldus de dankbare zaakvoerders.

De Ooievaar is een naam die klinkt als een klok in Roeselare. Al veertig jaar lang geven Ann Veranneman (61) en Francis Vinckier (64) er hun passie voor lekker eten door aan hun klanten. “We volgden beiden kokschool, maar leerden elkaar kennen in de toenmalige horecazaak Salons Lybeer. Daar sloeg de vonk ook over.” Het koppel durfde op jonge leeftijd de stap naar een eigen horecazaak te zetten. “Mijn ouders baatten vroeger het toenmalige dagschotelrestaurant In Romen, waar nu café Romen is, uit. Ik hoopte aanvankelijk om die zaak verder te zetten, maar uiteindelijk gingen we op zoek naar een eigen stek. We gingen kijken in onder andere Gent en Veurne, maar dankzij een advertentie in de krant kwamen we langs de Noordstraat terecht. Opvallend eigenlijk want De Ooievaar ligt op een steenworp van de plek waar ik als kind opgroeide, de plaats waar nu Bistro Le Nord is”, aldus Francis.

Waar het restaurant van Ann en Francis is, was vroeger brouwerij De Ooievaar. “We kozen aanvankelijk voor hetzelfde concept als mijn ouders. De dagschotels werden onmiddellijk gesmaakt”, aldus Francis. Hij was aanvankelijk in de keuken te vinden, maar is nu al jarenlang samen met zijn vrouw het vaste gezicht in de zaal. “Tussen de mensen zijn, daar genieten we met volle teugen van.” Na enkele jaren koos het koppel voor een ander concept. De Ooievaar groeide al snel uit tot een culinair en erg gesmaakt restaurant met vermeldingen in culinaire gidsen zoals de Gault&Millau en Michelin. Tot op vandaag behoort De Ooievaar tot één van de lekkerste Roeselaarse restaurants en is de horecazaak nog steeds opgenomen in Gault&Millau.

Keihard gewerkt

In 1993 zetten Ann en Francis een nieuwe belangrijke stap. Aan het restaurant werd een gedeelte bijgebouwd. In 1996 wist het koppel de site te kopen. “Gelukkig kenden we eind de jaren 90 ook fantastische jaren. We hebben gedurende onze carrière keihard gewerkt en konden gelukkig ook een beroep doen op fantastisch personeel. Onze vorige kok bleef 17 jaar. Op onze huidige, Wim Staelens, kunnen we al 20 jaar rekenen. Samen met vaste medewerkers, naamgenoot Wim Staelens en Lobke Croubels vormen we een fantastisch team. Zonder hen zou het ook niet mogelijk zijn om zo’n mooi horecaverhaal te schrijven.”

Restaurant De Ooievaar staat gekend als een klassiek restaurant. “Spijtig genoeg hebben sommige mensen nog altijd drempelvrees. Met verschillende formules en initiatieven proberen we hen te overtuigen. Jong en oud kan hier volop genieten van lekker eten”, aldus Ann. Het restaurant heeft inmiddels ook een erg vast cliënteel opgebouwd. “Onder andere tijdens de eindejaarsfeesten zien we heel wat gekende gezichten terug.” De Ooievaar heeft net een erg drukke periode achter de rug. Zowel op Kerstavond, Kerstmis, Oudejaarsavond als Nieuwjaarsdag zat het restaurant helemaal vol.

Veertig jaar De Ooievaar, weinigen doen het Ann en Francis na. “We genieten er nog steeds van om mensen een leuke ervaring voor te schotelen. Hoe lang nog, dat weten we niet. Nu willen we vooral genieten van ons feestjaar.” Dat feestjaar wordt gekruid met tal van evenementen. Zo is er op 26 januari een nieuwjaarsconcert gepaard aan een lekker menu. Verliefde koppels tafelen er tijdens het Valentijnsweekend en ook de jarigen worden niet vergeten. “Voor hen werd er een leuke formule uitgewerkt waarbij de jarige in het gezelschap van vier andere personen zijn of haar maaltijd gratis krijgt.”