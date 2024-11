Raul (53) wordt na zes jaar eigenaar van café Kruiskalsijde in Zuienkerke: “Ik heb er hard voor gewerkt”

Een dikke zes jaar geleden zegde Raul Dewitte (53) zijn job als havenarbeider vaarwel om een nieuw hoofdstuk te breien aan de Kruiskalsijde in Zuienkerke. Vandaag wordt hij eigenaar van het volkse eet- en praatcafé aan de Blankenbergse Steenweg. “Dat betekent dat we hier voor altijd blijven”, knipoogt de gedreven cafébaas.

Een keer per maand een darts- én een biljarttornooi, kaarting op vrijdagavond en op zondag af en toe een dansnamiddag voor de senioren: uitbater Raul Dewitte ziet al zijn klanten even graag komen. “Maar het omgekeerde is ook waar”, zegt hij. “Als je café goed draait, dan wil dat zeggen dat de mensen er zich goed voelen.” Zelf doet hij daar dan ook alles voor. “Als de kaarters eens een man te kort komen, spring ik in”, glimlacht hij.

Dagelijks sporten

Zijn cliënteel is een mooie mix van locals en toeristen uit het binnenland, die hier al eens graag stoppen voor een spaghetti – toevallig een van Rauls specialiteiten – op weg naar de kust. “Maar het blijft een eet- en praatcafé. Ik sta het liefst van al achter mijn toog”, aldus Raul. Iedereen tevreden houden is zijn voornaamste motivatie. “Ik leef echt voor mijn job: ik ben zes dagen op zeven geopend. Vaak kan ik pas rond 1 uur gaan slapen, maar ik sta welk elke morgen om kwart over zeven op zodat ik eerst nog een uurtje kan gaan sporten. Ik heb dat nodig, want deze job kan best zwaar zijn. Sporten geeft me zowel fysiek als mentaal een boost”, klinkt het.

leven in de brouwerij

De voorbije zesenhalf jaar huurde Raul het pand van zijn brouwer, maar daar komt nu dus verandering in. “De prijs is in die zesenhalf jaar tijd met zo’n 350 euro gestegen”, motiveert hij zijn keuze om het te kopen. Raul liep naar eigen zeggen al een tijdje rond met dat idee. “Het was een kwestie van het juiste moment af te wachten, maar ik heb hier sowieso een goed gevoel bij. Omdat ik weet wat ik koop: voorheen kwam er bijna niemand meer, nu zit het hier alle dagen vol. Ik heb deze zaak eigenhandig weer opgebouwd van nul, en daar de voorbije zes jaar ook keihard voor gewerkt. Volgende week vrijdag is er trouwens een karaokeavond. Van leven in de brouwerij gesproken. “Al ben ik voortaan dus wel vrij van brouwer”, knipoogt Raul.