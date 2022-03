Primeur in Tearoom Riviera: robots serveren zware plateaus

In Tearoom Riviera langs de Middelkerkse zeedijk, nemen robots Pauline en Paulette voortaan de zware plateaus van het personeel over. Hierdoor zal dat personeel iets meer tijd hebben voor een praatje met de klanten.

Zaakvoerder Nathaniël Devey (36) pakt uit met een primeur voor Middelkerke. In de hele regio zijn er nog amper horecazaken die hetzelfde doen: robots inschakelen. “Ik ben 10 jaar actief in de horeca met mijn tearoom Riviera en 3 jaar geleden heb ik in hetzelfde gebouw ook een café geopend, dat uitgeeft op de Leopoldlaan.

“In totaal kan ik nu plaats bieden aan 250 zittende klanten. Ik heb er altijd al naar gestreefd om innovatief te zijn en nu doe ik dat dus ook met deze robots” zegt Nathaniël Devey. “Ze zijn niet goedkoop, maar als ondernemer moet je risico’s durven nemen. De robots zijn een hulp voor het personeel dat niet meer van in de keuken of van aan de toog met zware plateaus zal moeten zeulen.”

“De robots zullen er bovendien voor zorgen dat wij meer tijd hebben om een babbeltje te slaan met de klanten. De tijd dat er niet over en weer moet worden gelopen kunnen we gebruiken om de sociale contacten te onderhouden. Het is ook zo dat er op vandaag heel moeilijk personeel te vinden is in de horeca. Ik heb al 9 maanden een vacature openstaan bij de VDAB. De robots zijn katjes die miauwen als de weg wordt versperd en zich vriendelijk aanmelden bij de klant met de bestelling en dat is uiteraard ook een attractie voor de kinderen.”

Robot kan ook zingen

“Als er een verjaardag te vieren valt, kan de robot zelfs een liedje zingen. Ik heb ze Pauline en Paulette genoemd omdat er indertijd in deze zaak opnames zijn geweest voor de gelijknamige film.”

Leverancier van de robots is PUDU Belgium. Sales Manager Ivan Wong: “In de Benelux zijn er momenteel 50 robots in gebruik, in Nederland zijn er dat al 300 en wij zijn actief in 60 landen over de hele wereld. De robot kan ’s nachts worden opgeladen, dat duurt 4 uur en na een oplaadbeurt is de robot 12 tot 24 uur actief. Wij hebben zes soorten, de prijs met na-service inbegrepen bedraagt 12.500 euro per stuk. Op jaarbasis komt het neer op 20 euro per dag, dus is het zeker betaalbaar met de voordelen die je er uit haalt.”

Dweilen

“De robot heeft vier lagen, telkens goed voor 10 kg, dat betekent dat er bij één rit in de zaak 40 kg kan worden vervoerd. In oktober pakken wij ook nog uit met een schoonmaakrobot die kan stofzuigen, dweilen en drogen.”

Schepen voor Lokale Economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker) is alvast enthousiast: “Dit is echt een hulp voor het personeel dat ontlast wordt en bovendien is het een attractie voor jong en oud. De mensen die ik hier vandaag zie zijn allemaal even enthousiast. Ik denk dat dit echt wel een goed idee en investering is voor Nathaniël. Ook schepen voor Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker) kwam een kijkje nemen. “Wat ik hier zie is echt wel revolutionair en naar mijn mening de toekomst. Het kan een gedeeltelijke oplossing zijn voor het personeelstekort in de horeca en ik ben er van overtuigd dat dit een toeristische attractie wordt in Middelkerke.”