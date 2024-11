‘Plugstreet’ scoort goud op World Beer Awards

Vloeibaar goud dat meteen ook goud scoort. Het gloednieuwe bier ‘Plugstreet’, van brouwerij Vanuxeem, pakte goud op de World Beer Awards. “Een deel van de opbrengst gaat naar het museum van Ploegsteert.”

Bier en Ploegsteert? Het is een combinatie die al langer dan vandaag heel wat bierliefhebbers laat spinnen van plezier. Brouwerij Vanuxeem, ook in West-Vlaanderen actief, heeft er een thuisbasis net zoals het Plugstreet 14-18 Experience Center. Het museum lokt jaarlijks heel wat bezoekers naar het dorp, met vooral Engelsen die het peloton leiden. “En we speelden inderdaad al in het jaar 2020 met het idee om een eigen bier te laten brouwen”, klinkt het bij Didier Soete. Als voorzitter van de grensregio, overziet hij de dagelijkse werking van het museum. “Maar toen kwam corona en dat plan werd in de koelkast gelegd. Toch werd het niet vergeten want van zodra het kon, werd er opnieuw gebrouwen. We wilden een bier maken dat het museum in de verf zette en meteen ook eer bracht aan de opofferingen die hier werden gemaakt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Ploegsteert gruwelijk hard gevochten, waardoor het dorp volledig van de kaart werd geveegd.”

In september 2023 was het bier dan uiteindelijk klaar, waarna het de moeilijkste test van allen moest doorstaan: die van de liefhebbers. “Er werd aandacht geschonken aan ieder detail. De smaak, vanzelfsprekend maar ook het etiket en het glas. Alles moest duidelijk maken dat dit exclusieve bier onze manier was om eer te brengen aan de soldaten die hier zijn gevallen. Ondertussen is het bier beschikbaar in het museum, de brouwerij, heel wat cafés en ook in enkele verkooppunten.”

De bekroning op het werk kwam echter deze week in de bus vallen. “We hadden het hier opgestuurd naar Engeland, waar men sinds 2007 de World Beer Awards organiseert. Wat blijkt? Plugstreet keerde terug met een gouden medaille! Het mag zich dus een jaar lang het beste bier in zijn categorie noemen.” Brouwerij Vanuxeem schenkt jaarlijks een deel van de opbrengst van het bier, aan het museum.