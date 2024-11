Patrick en Mieke laten café ’t Een en ’t Ander over aan Aeneas (24): “Hij is precies wat de zaak nodig heeft”

Na een jaar van in stilte onderhandelen en aftasten is de kogel officieel door de kerk. Patrick D’hondt (70) en Mieke De Jaegher (63) nemen op 22 december afscheid en laten café ‘t Een en ‘t Ander over aan Aeneas Vervenne. De jonge kapellenaar draait al sinds 2018 in de zaak mee en wordt vanaf januari de nieuwe uitbater. Patrick en Mieke zijn ervan overtuigd dat hun kindje in goede handen is.

We overdrijven niet als we stellen dat het cafeetje, dat tegelijk een kruidenierszaak, een restaurantje en een b&b is, het kloppend hart is van Schuiferskapelle. De dorpelingen zijn er kind aan huis en in de zomer kan je heel veel fietsers vinden op het grote terras.

Picon

De picon van Patrick en Mieke is bovendien een absolute aanrader. “Noteer maar dat we onze picon blijven verkopen”, zegt Patrick als we binnen stappen. Maar zelf staat hij er na 22 december niet meer achter de toog. Hij en Mieke willen wat meer tijd vrijmaken voor elkaar en voor hun zeven kleinkinderen.

“We hebben heel erg veel voldoening uit dit verhaal gehaald”, zegt Mieke. “’t Een en ‘t Ander is een ontmoetingsplek die gedragen wordt door heel het dorp. Daar zijn we best fier op.”

Veerkracht

“We hebben ons door corona en door de energiecrisis geslagen, al heeft onze veerkracht toen wel een duwtje gekregen. Ongeveer een jaar geleden zijn we de zoektocht gestart naar een waardige opvolger. Er was erg veel interesse. De ene kandidaat was al serieuzer dan de ander, terwijl er ook qua financiële armslag grote verschillen waren.

Sinds we voor hem kozen is er als het ware een soort rust over ons neergedaald. Hij is precies wat de zaak nodig heeft.

We hebben alle scenario’s overlopen en ons tijdens het traject laten begeleiden door een studiebureau. En daar hebben we ook meteen open over gecommuniceerd met ons personeel (‘t Een en ‘t Ander heeft een pool van een veertiental flexmedewerkers). Daardoor is er iets beginnen rijpen bij Aeneas en op een bepaald moment is hij met ons komen praten. Meteen down to business en vol gas vooruit. Patrick en ik zagen dat hij het meende.”

Kleine garnaal

“In vergelijking met sommige andere kandidaten was ik maar een kleine garnaal, maar ik wou mijn kans wagen”, zegt Aeneas. Hij is opgegroeid in Schuiferskapelle. Hij woonde het voorbije anderhalf jaar in Tielt, maar komt straks weer in het dorp wonen.

In de zomer van 2018 ging hij voor het eerst in het café werken als jobstudent. “Dat was via mijn goede vriend Jacob Vandenberghe. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, want als hij geen goed woordje had gedaan voor me stond ik hier vandaag misschien niet.”

“In september 2022 heb ik mijn studies stopgezet om hier fulltime te starten en ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Ik hou enorm van de sfeer in ‘t Een en ‘t Ander. Het volk, de mensen, de levensverhalen,… Er hangt hier veel warmte. Een praatje maken, vragen hoe het met de kinderen gaat en voor je het goed en wel beseft ken je de namen van die kinderen. En dat is fijn. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen op ons rekenen. Zonder ‘t Een en ‘t Ander valt Schuiferskapelle stil.”

Uitdaging

Aeneas zette woensdagnamiddag zijn handtekening onder het huurcontract. Niet alleen kent hij ‘t Een en ‘t Ander inmiddels op z’n duimpje, nog tijdens zijn studies bezocht hij verschillende horecazaken die op zoek waren naar overnemers.

“Niet dat ik toen al concrete plannen had, maar ik wist dat het er ooit wel van zou komen”, legt hij uit. “Dus ik vond het belangrijk om te weten hoe een overname precies in z’n werk ging.” Kennis die ongetwijfeld ook hielp bij de gesprekken met Patrick en Mieke.

“Aeneas is iemand die graag een uitdaging aan gaat”, vertelt Mieke. “Dat zal hij hier ook krijgen, maar tegelijk zijn we er zeker van dat we ons ‘kindje’ in goede handen achter laten. We hebben het volste vertrouwen in hem. Hij wordt nu al heel erg graag gezien door de klanten en hij zal een frisse wind door ‘t Een en ‘t Ander doen waaien. Sinds we voor hem kozen is er als het ware een soort rust over ons neergedaald. Hij is precies wat de zaak nodig heeft.”

Patrick en Mieke, die achter het café blijven wonen, plannen op 22 december een afscheidsweekend. Daarna gaat ‘t Een en ‘t Ander even dicht, om dan in de week van 20 januari te heropenen met Aeneas als nieuwe uitbater.

