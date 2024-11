Opvolging al verzekerd voor uitbaters Hotel Jan Brito? “Werken in de horeca is echt wel hun ding”

Kinderen die in de voetsporen treden van hun ouders zijn geen uitzondering. Twee zonen en een dochter die beslissen om hun toekomst te oriënteren naar het voorbeeld van hun moeder en vader zijn echter wel een unicum.

Layton (18), Lieselotte (15) en Lorenzo (15) zijn momenteel nog leerlingen in Hotel- en Toerismeschool Spermalie, maar voor hen is het nu al zeker dat ze later aan de slag gaan in de horeca. “We hebben onze kinderen nooit gepusht om ons voorbeeld te volgen”, opent mama Betty Devos, die samen met haar echtgenoot Dimitri Thirion het viersterrenhotel Jan Brito in de Freren Fonteinstraat runt. “Ze hebben in hun leven eigenlijk nooit iets anders gezien en ze weten maar al te goed wat het betekent om altijd klaar te staan voor de klanten en te werken wanneer andere mensen feest vieren. Dat schrikt hen duidelijk niet af, want tijdens de weekends en vakanties hebben ze alle drie een job in de horeca.”

“Ik zou me niet kunnen schikken in een kantoorbaantje”, aldus de oudste van de drie kinderen. “Ik werk graag en heb het goede voorbeeld gezien van mijn ouders. Eind juni ben ik klaar met mijn specialisatiejaar traiteur in Spermalie en dan ga ik aan de slag in de zaak waar ik nu al werk. Het is mijn grote doel om later een eigen zaak te runnen.” Lieselotte en Lorenzo hebben nog enkele jaren op de schoolbanken voor de boeg, maar weten al heel duidelijk wat hun toekomstplannen zijn. “Studeren is niet echt mijn ding, maar werken in de horeca des te meer”, zegt Lieselotte ernstig.

Plezier

Dat ze niet veel tijd hebben voor hobby’s vinden de drie tieners niet echt jammer. “Ik heb nog gevoetbald, maar aangezien ik nu werk tijdens het weekend kan ik dit niet meer combineren. Erg vind ik dat niet, want eigenlijk is werken in de horeca nu mijn hobby”, lacht Lorenzo.

Op de vraag of ze hoopt dat haar drie kinderen ooit het hotel zullen runnen, heeft mama Betty een duidelijk antwoord. “Met twee gezinnen zie ik dat wel mogelijk, maar dan moeten de partners ook bereid zijn om in het verhaal te stappen.”

“We vinden het vooral belangrijk dat onze kinderen plezier hebben in wat ze doen. Zoals we hen nu bezig zien is werken in de horeca echt wel hun ding.” (PDC)