Op bezoek bij Maaitje in café Het Hazekasteel: “De vaste klanten zijn als familie voor mij”

Maaitje staat al meer dan 50 jaar achter haar toog in Het Hazekasteel, een gezellig volks -en sportcafé vlakbij het voetbalveld van SK Nieuwkerke. Haar klanten zijn haar vrienden en Maaitjes huisgemaakte picon is bekend tot ver buiten de dorpsgrenzen. Het Hazekasteel werd nu opgenomen in het boek Café De Sportvriend, waar 91 authentieke Vlaamse sportcafés in vermeld staan.

In het boek Café De Sportvriend maken caféromantici Marko Heijl en Bart Diricx een kroegentocht langs het rijke patrimonium van authentieke Vlaamse sportcafés. In het boek staan 91 cafés en ook Het Hazekasteel in de Steenwerkstraat in Nieuwkerke werd in het boek opgenomen. En dus gingen we er de sfeer even opsnuiven.

“Je bent hier voor een interview? Vuur gerust je vragen af, al hoop ik dat er geen strikvragen bij zitten.” Aan het woord is Maria Lalleman, in Nieuwkerke en omstreken vooral bekend als Maaitje. De 79-jarige cafébazin van Het Hazekasteel is een BN, een bekende Nieuwkerkse. Ze staat elke dag paraat in haar typische schort. “Ik ben een geboren en getogen Nieuwkerkse en ik ben de derde generatie hier. Vroeger heette het café Au Lion d’Or. Mijn grootouders woonden in een huis dat ze het Hazekasteel noemden en wij werden de meisjes van het Hazekasteel genoemd.”

Sinds 1971

“Ook mijn ouders waren café-uitbaters. Mijn vader wilde dat er opvolging kwam en in 1971 stapte ik in de zaak. Mijn zus heeft ook nog een café gehad, maar zij is al een tijdje gestopt. Voor mij is het een echte passie, ik ben opgegroeid in het café en ik doe het nog altijd heel graag.” De voorbije decennia is er veel veranderd, merkt Maaitje. “Ik hou nog steeds van het sociaal contact en op dat vlak was corona wel een zware dobber. Ik ben nooit getrouwd geweest. Er zitten genoeg mannen aan de toog. Veel van hen ken ik door en door. Als ze binnenkomen, kan ik al voorspellen wat ze gaan drinken”, lacht Maaitje, die ook een aardig mondje Frans spreekt. “We zitten hier op de grens, dus het gebeurt dat er een Franstalige bezoeker over de vloer komt. Ik kan zeker mijn plan trekken en met gebarentaal kom je ook al ver.”

“Samen met mijn trouwe viervoeter Jerome kijken we naar het voetbal en de koers”

Het Hazekasteel is zeven op zeven open. “Elke voormiddag gaat de deur open, behalve op dinsdag. Dan kan je hier vanaf de namiddag terecht. De eerste klanten komen rond 10 uur. Als de deur nog niet open is, dan kloppen ze aan want de bel doet het niet. Sluiten doe ik meestal rond 21.30 uur, maar soms kan het wel eens uitlopen.”

Maaitjes Picon

De drankenkaart is gevarieerd, van frisdrank tot bier. Een tapinstallatie is er niet en alles is er aan democratische prijzen verkrijgbaar. Het paradepaardje is Maaitjes picon, wat we tijdens ons bezoek ook proeven en goedkeuren. “We staan er wel bekend voor, ja. Uiteraard is dit volgens een geheim recept. Jeroen Meus is hier zelfs nog geweest voor de picon.” Sportliefhebbers kunnen hier terecht voor de typische cafésporten, zoals biljart, bolling en darts. “Er wordt hier ook vaak gebiljart. Ook de lokale voetbalploeg SK Nieuwkerke – hun voetbalveld ligt achter het café – en de wielertoeristen vinden hun weg naar Het Hazekasteel. Samen met mijn trouwe viervoeter Jerome kijken de klanten naar het voetbal en de koers. Jerome is trouwens niet mijn enige gezelschap. In mijn woning heb ik nog een tiental kanaries.”

Nieuwe voordeur

Volgend jaar blaast Maaitje 80 kaarsjes uit. “Ik voel me nog goed, al heb ik vorig jaar even gesukkeld met de gezondheid. Gelukkig ben ik stilaan weer de oude. Ik doe alles alleen, maar de vaste klanten – die mijn vrienden zijn – helpen mij waar nodig. We vormen als het ware een familie. Ik doe verder zolang het kan.”