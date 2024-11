“Nieuwpoort is net een openlucht rusthuis”: horecakoppel sluit succesvolle cocktailbar en verhuist naar Tenerife

“We zijn het beu in België waar er zo goed als geen uitgaansleven meer is. Het slechte weer van de voorbije jaren doet er ook niet veel goed aan en werkt op het humeur van de mensen.” En omdat je maar één keer leeft, heeft het horecakoppel Billie Tourlouse (27) en Ben Van Noten (45) al hun vastgoed en vennootschappen verkocht. Ze vertrekken binnenkort naar Tenerife.

‘Wat doe je als de coronaverveling toeslaat? Dan richt je een horecazaak op’, we kopten het vier jaar geleden boven het artikel van de opening van Plan B van Billie en Ben. “Dat was inderdaad een bijzondere ervaring”, vertelt Billie. “We vonden langs de Robert Orlentpromenade in Nieuwpoort een perfect pand om onze cock- en mocktailbar uit te bouwen. Voor de inrichting lieten we ons inspireren door de jaren twintig. Onze spullen kochten we vooral online aan, want zo goed als alle winkels waren dicht en ook bij een architect konden we niet aankloppen door de pandemie.” Het toont aan dat Billie en Ben geen enkel avontuur uit de weg gaan.

Maar na vier jaar zijn ze het beu in Nieuwpoort en in België. “Het nachtleven in deze badplaats staat op een laag pitje”, stelt Billie vast. “Er is hier ’s avonds niets te doen. We ervaren het als een ‘openluchtbejaardentehuis’. Jonge vaste bewoners zijn er een uitzondering aan het worden door de keuzes die het stadsbestuur heeft gemaakt. Het slechte weer in ons land werkt dikwijls op het humeur van de mensen. Al een tijdje spelen we met het idee om warmere oorden op te zoeken.”

Nieuwe start

Enkele maanden geleden besloot het koppel om zijn vastgoed en vennootschappen te verkopen. Ook hun horecazaak Plan B is intussen overgelaten aan Nele Desmyter uit Wervik, die hetzelfde concept zal behouden en eind november de cocktailbar zal heropenen. “We leven maar één keer en dus gaan we er voluit voor”, klinkt Billie enthousiast. “We hebben in Playa San Juan in Tenerife een appartement gekocht en tikten ook al een pand op de kop waar we een eigen horecazaak zullen opstarten. Het wordt iets in de stijl van Plan B, maar we hebben tijd. We geven onszelf een jaartje om alles concreet op te starten. We kozen bewust voor een minder toeristische bestemming. We zullen er Spaans moeten leren om ons te integreren. De natuur, de positieve vibes en uiteraard het milde klimaat zijn de factoren die ons deden overtuigen om die richting uit te trekken.”

“We hebben in Playa San Juan in Tenerife een appartement gekocht en tikten ook al een pand op de kop waar we een eigen horecazaak zullen opstarten”

Plan B in Nieuwpoort is intussen gesloten. “Midden of eind november verhuizen we met onze bestelwagen, maar eerst willen we nog wat restaurantjes doen en afscheid nemen van onze vrienden. Daarna trekken we een volledige streep onder ons leven in België.” (GUS)