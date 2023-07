Nieuwe zaak Franky’s Bistro opent op de Grote Markt : “Naam is eerbetoon aan vriend”

Het centrum van Wevelgem krijgt er dit weekend een nieuwe horecazaak bij: Franky’s Bistro. Zaakvoerders Dieter Van Driessche en Caitlynn Degryse openen er niet alleen hun bistro, maar ook een feestzaal met plaats voor 150 personen. “Wij wonen zelf in Pittem, maar zullen Wevelgem ongetwijfeld snel leren kennen”, klinkt het enthousiast.

Franky’s Bistro opent op zaterdag 29 juli de deuren op de Grote Markt in Wevelgem, waar vroeger Bistro Bruno gevestigd was. Zaakvoerders Dieter Van Driessche (35) en Caitlynn Degryse (32) zullen er voor het eerst in hun eigen zaak staan. Hij als chef, zij als verantwoordelijke in de zaal.

“We waren al een tijdje op zoek naar de ideale locatie voor een eigen zaak en zijn dolblij dat we op dit pand in Wevelgem gebotst zijn”, vertelt Caitlynn. “Dieter heeft al vele jaren ervaring als kok, vooral in de regio rond Oostende. Voor mij wordt het een nieuwe uitdaging, waar ik enorm naar uitkijk. Wij wonen zelf in Pittem, maar zullen Wevelgem ongetwijfeld snel leren kennen. Onze bistro is dan ook elke dag open van 10 tot 22 uur en op woensdag – de marktdag in Wevelgem – zelfs al vanaf 6 uur ‘s morgens. Voldoende kans om eens langs te komen dus!”

Elke dag feest

De zaakvoerders heten dus Dieter en Caitlynn, maar toch is de naam Franky’s Bistro zeker niet willekeurig gekozen.

“De naam is een eerbetoon aan een overleden vriend, die Franky heette. Franky was iemand die heel graag at en de keuken in Franky’s Bistro zonder twijfel zou appreciëren. Zo bieden we een uitgebreide kaart aan, waarbij vooral de fondue en steengrill onze blikvangers zijn. Mensen eten dit vaak alleen tijdens de feestdagen, maar bij Franky’s Bistro is het elke dag feest. Wat we ook belangrijk vinden, is het feit dat we erg toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen zijn hier bijvoorbeeld welkom voor een pannenkoek of wafel in de namiddag, net zoals de kindjes ‘s avonds gerust kunnen meekomen. Wij hebben zelf twee kinderen en weten dus perfect hoe we hierop kunnen inspelen. Naast de bistro hebben we ook een aparte feestzaal, geschikt voor groepen tot 150 personen. Het is de ideale locatie voor communies, verjaardagen, huwelijken of andere feesten.” (AD)