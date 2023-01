Nieuwe uitbaters voor cafetaria De Klokkenput in Eernegem

Meer dan een half jaar heeft het publiek er op moeten wachten, maar eindelijk zijn er dan toch nieuwe uitbaters gevonden voor de cafetaria De Klokkenput in de Bruggestraat.

De vorige concessiehouder, want het is het gemeentebestuur dat de cafetaria verhuurt, had kosten noch moeite gespaard om het interieur te vernieuwen. Hij introduceerde een nieuw concept onder de naam De Klokkenput Sportsbar. Nog voor de officiële opening slaagde de man erin vele verenigingen die op de site hun thuishaven hadden af te schrikken. Het resultaat is bekend. Het nieuwe concept sloeg niet aan en na nog geen jaar moesten de boeken worden neergelegd. De inboedel, tafels, stoelen, keuken en het terras… alles werd door een curator verkocht. Een tegenvaller afgelopen zomer voor de vele gezinnen met kinderen die een bezoek wilden brengen aan het speelplein. Maar er is beterschap. De gebroeders David (23) en Steven (24) Tant konden de gemeente ervan overtuigen de concessie aan hen toe te vertrouwen.

Vertrouwen herwinnen

“We zijn van Brugge afkomstig”, vertelt Steven, de oudste van de twee broers. “Zelf ben ik begeleider bij Buurtsport van het OCMW van Brugge. We begeleiden er sportactiviteiten in bepaalde aandachtswijken. Ik ben de sportieveling van ons tweeën. Ik speel zaalvoetbal in eerste provinciale en heb hier als eens met de Oud Spelers meegedaan. David heeft een horeca-achtergrond en werkt in de Eetboetiek in Sluis. Collega’s vertelden me dat de cafetaria in Eernegem leeg stond. We hebben er zeer lang over nagedacht. Voor we aan dit avontuur begonnen, hebben we Jessie Vanspranghe, de voorlaatste eigenaar, grondig bevraagd en na lang nadenken want er zijn de maandelijkse kosten, concessie, verwarming en elektriciteit en de cafetaria moet natuurlijk worden heringericht hebben we toch beslist om de stap te zetten. Mijn overeenkomst liep op zijn einde en ik moest sowieso iets anders gaan zoeken. David heeft zijn werk opgezegd en zo kunnen we in april hier fulltime aan de slag. Voorlopig houden we dan ook enkel in het weekeinde open. Tot april werken we in pop-upmodus. In die periode gaan we ons dan focussen op het herwinnen van het vertrouwen van de verenigingen die vertrokken zijn. Dat wordt in de eerste maanden onze hoofdopdracht.”

Voorlopige openingsuren: vrijdag van 17 uur, zaterdag van 10 uur en zondag van 10 tot 22 uur