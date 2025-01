Nieuwe uitbaters voor café De Verdoken Hoek: “Volks café met ruime openingsuren”

Het meest verborgen café van Menen opent binnenkort opnieuw de deuren. De Verdoken Hoek was al enkele maanden op zoek naar nieuwe uitbaters, en heeft die met Jason Deprez (35) en Inneke Debrabandere (46) gevonden. “Veranderen? Dit moet vooral een volks café blijven!”

Wie niet van Menen is, rijdt er voorbij zonder zelfs door te hebben dat er een café is. De Verdoken Hoek, de best verborgen plek van de stad, was jaar en dag een absolute trekpleister voor wie op zoek was naar een goed glas en een ontspannen moment. De vorige uitbaters kozen een aantal maanden geleden voor nieuwe uitdagingen, waardoor de plek plots leeg bleef. Maar die leegte wordt binnenkort opnieuw gevuld want Jason en Inneke namen zonet de sleutels in ontvangst. “En verwacht jullie niet aan gekke veranderingen. De Verdoken Hoek is altijd al een volks café geweest en zal dat ook blijven!” Het koppel gaf hun comfortabele leven op, om zich zo op hun droom te kunnen concentreren. “We werkten in de zorg en in de wereld van busreizen, dus beiden met een vast salaris. Maar toch leefde het idee al langer om een eigen project te kunnen starten. De horeca heeft ons altijd aangesproken, en toen we hoorden dat De Verdoken Hoek over te nemen stond? Dan was het na wat tellen en rekenen snel beklonken. We hebben onze jobs opgegeven om ons volledig op dit avontuur te kunnen storten.”

Met De Verdoken Hoek willen Inneke en Jason vooral opnieuw de verenigingen naar het Brouwerspark lokken. “We hebben de petanquebanen, we hebben de dartsbanen, er is het terras en we zullen hier ook alle voetbalmatchen op het scherm tonen. Wie als vereniging dan ook een nieuwe stek zoekt, is hier meer dan welkom. We bespreken alle mogelijkheden, want we dragen het verenigingsleven een warm hart toe. We openen de deuren officieel op 5 februari en vanaf dan hanteren we ook ruime openingsuren. Donderdag wordt onze sluitingsdag, maar voor de rest zijn we open vanaf 10 uur en de vrijdag vanaf 16 uur.”