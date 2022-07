Nieuwe horecazaak ZD 108 combineert beste van twee werelden

De Zeedijk heeft er sinds deze week een nieuwe horecazaak bij: brasserie ZD 108 opende daar donderdagavond de deuren.

“De menukaart wordt een mix van oosterse en westerse invloeden: tien wokspecialiteiten naast Vlaamse klassiekers als stoofvlees, vol-au-vent, steak-friet en uiteraard ook mosselen”, zegt zaakvoerder Tony Nai (48), die al verschillende restaurants en een hotel uitbaat in het Oost-Vlaamse Temse.

Vrijmoed

Hij heeft Chinese roots. “In De Sampan brengen we de Aziatische keuken, in Kaai 22 de Vlaamse. En dus dacht ik waarom de twee niet combineren? The best of both worlds en dat op één plek”, klinkt het. Tony is daarnaast ook CEO van Euro Dumpling, een bedrijf dat vanuit Lokeren de West-Europese markt aan het veroveren is met Chinese dumplings.

Chef in de keuken wordt Chrisje Van Genechten, tot voor enkele jaren zaakvoerster van het bekende restaurant Sjalot en Schanul in Antwerpen. Ook manager Sven Vandelanotte heeft al jaren horeca-ervaring. Hij werkte onder meer in het tweesterrenrestaurant Vrijmoed in Gent. “Op mijn 23ste ben ik op Erasmus vertrokken naar China, en ik ben daar zeven jaar gebleven. Ik heb ook vier jaar voor de cruisefirma Yachts of Seabourn gewerkt. Met Tony ben ik uiteindelijk in contact gekomen via mijn prof aan de UGent, waar ik sinologie studeerde. Een match made in heaven”, klinkt het. ZD 108 is gelegen op de Zeedijk 108.

(WK)