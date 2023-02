Nieuwe horecazaak Tegare in Desselgem moet trefpunt aan de vijvers worden

Op zaterdag 25 februari opent Tegare de deuren aan de visvijvers langs de Schoendalestraat in Desselgem. De nieuwe horecazaak van Ina Libbrecht moet uitgroeien tot een trekpleister in de vergeten Desselgemse natuurparel.

Zes vijvers tussen de Schoendalestraat en de Gentseweg in Desselgem waren ooit zandwinningsputten. Nu worden ze enkel nog door vissers gebruikt. Niet ideaal, vond het stadsbestuur, dat in 2020 een landschapsarchitect aanstelde om het natuurgebied van bijna 18 hectare nieuw leven in te blazen. In oktober vorig jaar werden de concrete plannen voorgesteld: de stad pompt 1 miljoen euro in nieuwe trage wegen, uitkijkpunten en een boomgaard met evenementenruimte.

De echte trekpleister van het natuurgebied wordt de gloednieuwe cafetaria, die het aftandse visserscafé vervangt. Samen met haar vader Piet Libbrecht sleepte de jonge Desselgemse Ina Libbrecht in 2021 het recht van opstal in de wacht om veertig jaar een horecazaak uit te baten. Dat wordt Tegare. De bedoeling was om de tearoom eind vorig jaar al te openen, maar die planning liep wat vertraging op. Op zaterdag 25 februari is het dan eindelijk zover, officieel.

“Ik heb nu een tearoom in de straat waar ik ben opgegroeid” – Ina Libbrecht, uitbaatster

Ina is niet aan haar proefstuk toe. Na jarenlang gewerkt te hebben als administratief medewerkster, baatte ze enkele zomers een pop-up uit langs de Leie, waar ze ijsjes, koffie en frisse drankjes verkocht aan fietsers en wandelaars. “Ik was al een tijdje op zoek naar een plek voor een vaste horecazaak”, vertelt ze. “Nu heb ik een tearoom in de straat waar ik ben opgegroeid. Als kind kwam ik hier vaak spelen. Beter kan het dus niet zijn.”

Het gebouw waarin Tegare huist, een ontwerp van architect Luc Demeulemeester, springt in het oog. “We hebben gekozen voor veel glas en aardse kleuren, zodat we de natuur mooi naar binnen kunnen trekken”, zegt Ina. “We mikken vooral op fietsers en wandelaars die de vijvers komen ontdekken en nadien willen genieten van een ijsje, een verse pannenkoek, een huisbereide wafel of gebak. We kiezen voor kwaliteit.”

Ook op streekproducten wil Ina sterk inzetten. Op de kaart staan bieren van de lokale brouwerijen Dikke Jan en ‘t Verzet, naast sapjes van Fruit Lambrecht uit Sint-Eloois-Vijve. “Een lunch of een volwaardige maaltijd bieden we nog niet meteen aan. We willen eerst zien hoe het concept onthaald wordt. ‘s Avonds kan je hier wel een tapasplank of een hapje bestellen.”

6 op 7, van 10 tot 10

Binnen zijn er zestig zitplaatsen, buiten komt er vanaf april een ruim terras. Tegare zal zes dagen op zeven open zijn, van 10 uur tot 22 uur. “Op dinsdag sluiten we, en in de wintermaanden misschien ook op donderdag. We willen eerst alles wat aftasten”, zegt Ina, die samen met haar man Wannes de horecazaak zal openhouden. “We zullen wellicht een beroep doen op enkele flexi-medewerkers. Alle begin is wat zoeken, maar we hebben er alvast zin in.”

In maart start de aanleg van de parking aan Tegare, met 27 plaatsen. Ook de werken voor de boomgaard, de nieuwe weggetjes en een oversteekbrugje volgen snel. (PNW)