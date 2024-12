Nieuwe elementen kleuren Kerstsfeerterras in ‘t Torreke

Op vrijdag 20 december organiseert de vereniging Dadizele Onderneemt haar jaarlijkse gezellig Kerstsfeerterras. Het evenement zit dit jaar in een nieuw jasje.

Dadizele Onderneemt pakt al enkele jaren uit met het Kerstsfeerterras. Het winterse evenement lokte de voorbije jaren telkens een pak volk naar het gemeentelijke domein ’t Torreke. “Dit jaar zit het Kerstsfeerterras in een nieuw jasje. Zo baten de horeca-uitbaters geen centrale bar meer uit, maar staan de verschillende standen van de vereniging in een cirkel opgesteld”, aldus Rik Knockaert, voorzitter van Dadizele Onderneemt.

De vereniging kiest er voor om met enkele nieuwe elementen het evenement op te waarderen. “Zo wordt iedereen verwelkomd met een glaasje jenever. Het kinderkoor van de vrije basisschool van Dadizele treedt ook dit jaar op, daarnaast zorgt artiest François Toorre met gezellige kerstliederen en andere muziek voor extra sfeer”, aldus communicatieverantwoordelijke Ward Vergote. ’s Avonds is er ook een spectaculaire vuurspuwact. Het evenement start om 17 uur.

Verschillende standjes

“We hopen op de talrijke aanwezigheid van bewoners van de gemeente en van ver buiten de gemeentegrenzen. Iedereen is meer dan welkom.”

Dadizele Onderneemt kan bij de organisatie van het Kerstsfeerterras opnieuw rekenen op tal van verenigingen die een standje uitbaten. “Van de Chiro tot een minivoetbalclub. Ook dit jaar kan men in ’t Torreke volop genieten van lekkere hapjes en drankjes”, zegt Rik.

Ondertussen broedt men bij Dadizele Onderneemt op tal van plannen. “In 2025 vieren we de vijftigste verjaardag van de Pompeschitter en staat ook de vijftigste editie van de avondmarkt op het programma. 15 augustus wordt dus opnieuw een erg speciale dag voor de gemeente”, aldus nog Rik. Dadizele Onderneemt pakt bij de start van het nieuwe jaar ook opnieuw uit met een nieuwjaarsreceptie voor de plaatselijke ondernemers. “Het is de bedoeling om eind volgend jaar ook weer uit te pakken met een eindejaarsactie. Die is er dit jaar niet, maar we hopen een nieuw concept te lanceren.” (Bert Feys)