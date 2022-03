Nieuwe B&B Mansion 9Bruges geopend in Brugge: “Luxecomfort in huiselijke sfeer”

Gregory Raepsaet en Elsy Planckaert openden vorige maand hun B&B Mansion 9Bruges langs de Komvest. “Als verkoopdirecteur kwam ik jarenlang in erg onpersoonlijke logies terecht”, zegt Gregory. “Voor onze eigen B&B wilde ik naast comfort dus ook een warme, huiselijke sfeer.”

Het uit Kortrijk afkomstige echtpaar Gregory Raepsaet en Elsy Planckaert koos eerder dit jaar de mooie dag van Valentijn voor de opening van hun B&B Mansion 9 Bruges. Het gloednieuwe logement is ondergebracht in een pand uit 1924 langs de Komvest, net op de rand van de binnenstad met nog wel wat parkeermogelijkheid.

“Ik werkte zo’n vijftien jaar lang als sales director in Europa voor verschillende bedrijven. Zo was ik vaak op de baan en kwam ik in allerlei weinig aantrekkelijke en helemaal niet huiselijke hotels terecht”, vertelt Gregory, die later ook nog samen met Elsy een bedrijf in aluminium buitenschrijnwerk runde.

“Mijn echtgenote, die een bachelor textiel ontwerpen op zak heeft en ook als binnenhuisinrichter werkte, wilde al een tijdje graag een eigen B&B beginnen. Ik ging akkoord om hierin mee te stappen, maar maakte wel duidelijk dat het geen zo’n onpersoonlijk logement mocht zijn als deze die ik al die jaren had meegemaakt.”

Gregory en Elsy besloten al vlug dat de Kortrijkse regio misschien niet de beste locatie was voor een B&B en verhuisden naar het meer toeristische Brugge.

“We konden een pand langs de Komvest op de kop tikken waarvoor we de tijd namen, zo’n twee jaar, om het helemaal te renoveren. Eigenlijk lieten we enkel de ruwbouw staan. Omdat we duurzaamheid heel belangrijk vinden, installeerden we dik glas, zonnepanelen en zonneconvectoren”, gaat Gregory verder. “Vanuit mijn eerdere ervaringen met eerdere kille logementen wilde ik naast modern comfort dus ook een warme, huiselijke sfeer. De B&B werd volledig ingericht en gedecoreerd door het vooraanstaande Belgische interieurbedrijf Flamant. Het domotica-systeem zorgt voor een high-end comfort voor de klant waarbij ook contactloos inchecken mogelijk is.”

De Jonkman

“We beschikken over vier kamers met eigen badkamers, telkens verschillend maar huiselijk ingericht met natuurlijke materialen. Gezien de ingang van een kamer in zekere zin ook een toegangspoort is, vernoemden we de kamers naar de nog bestaande toegangspoorten die Brugge rijk is: Ezelpoort, Smedenpoort, Gentpoort en Kruispoort. Ik wijs er ten slotte ook graag nog op dat we een exclusief gastronomisch arrangement met het twee Michelinsterrenrestaurant De Jonkman aanbieden. We regelen hierbij zelfs ook het vervoer van en naar het restaurant; volledig stressloos genieten dus.”

(PDV)