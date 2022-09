Nieuw concept van culinair evenement Kookeet in Brugge lokte 4.600 bezoekers

Het culinaire evenement Kookeet lokte de voorbije drie dagen 4.600 foodies naar de tuin van het Grootseminarie in Brugge. Dat is minder dan verwacht, er was plaats voor 15.000 bezoekers, gespreid over de drie dagen. Toch blikt Franky Demon, voorzitter van de organiserende vzw Brugge Plus, tevreden terug op dit foodfestival dat een totale make-over kreeg: “Maar we blijven niet doof voor de opmerkingen over het inkomgeld.”

Oppositieraadslid Nele Caus (N-VA) legde schepen Franky Demon het vuur aan de schenen, omdat het nieuw concept van Kookeet vooral op de sociale media veel kritiek kreeg: “Maar ik ben er zelf naartoe geweest, de nieuwe formule op de site van het Grootseminarie kon mij bekoren. Beter ware wel geweest om het inkomticket te koppelen aan een amuse of een gratis drankje.”

Karin Robert (Groen) daarentegen vroeg zich af: “Wie kan een bezoek aan kookeet nog betalen? Kwaliteit van voeding is blijkbaar alleen nog voor de elite.”

Doelstelling

Schepen Franky Demon (CD&V) repliceerde: “Kookeet kreeg een nieuw jasje, op vraag van de bezorgde, deelnemende chefs. Er is lang nagedacht over de doelstelling. Die is Brugge internationaal op de kaart zetten als bakermat van de gastronomie. We mikten op een bovenlokaal publiek en wensten kwaliteit boven kwantiteit.”

“Is dit gelukt? De chefs evalueren het evenement alvast positief, de standaard is opnieuw gezet, met een culinaire beleving in een prachtig historisch kader. Het nieuwe concept nodigde hen veel meer uit tot collegialiteit en samenwerking. Zo vertelde Kristof Deprez van De Mangerie mij dat de chefs tijdens een try-out van elkaars gerechten geproefd hebben, waarna ze de gerechten becommentarieerden en bijschaafden.”

“De nadruk ligt nu nog meer op Kookeet als uithangbord van de Brugse topgastronomie. Volgens Filip Claeys van De Jonkman toont Kookeet waar culinair Brugge anno 2022 voor staat. Met dit concept doet het er niet meer toe of je een ster hebt of niet, iedereen smijt zich voor Kookeet. De chefs wilden niet terugkeren naar vroeger, proeven stond nu centraal. In totaal zijn er 4650 bezoekers opgedaagd, 45 procent waren Bruggelingen. ‘t Mocht iets meer zijn. Maar zelfs op maandag, toen het regende, kwamen er nog 700 mensen.”

Niet blind

“Er werden meer dan 16.000 gerechten verkocht. Het nieuwe Kookeet richt zich tot dé culinaire liefhebber. Met meer dan drie gerechten per persoon, in vergelijking met één hapje per persoon bij het oude Kookeet, stellen we vast dat we een culinair publiek hebben aangetrokken. Het is een goeie start om hierop verder te bouwen.”

“We zijn niet blind voor de kritiek en vooral de opmerkingen over 10 euro toegangsgeld. Er is de energiecrisis, de stijgende levensduurte, het slechte weer. Bovendien viel Kookeet het laatste weekend van de maand. We zullen onderzoeken hoe we dat euvel bij een volgende editie kunnen oplossen, zonder dat we in de rode cijfers gaan. Een gratis hapje? Een toegeving of korting naar de Bruggelingen toe via de Uit-pas? Of het early bird-systeem: minder betalen als je vroeg boekt?”, aldus Franky Demon.

Pablo Annys, schepen van Werk en Ondernemen, voegde er nog aan toe: “Een belangrijke meerwaarde van Kookeet is dat alle culinaire partners samenwerken: we creëren verbindingen tussen de chefs en onze drie hotelscholen Spermalie, Ter Groene Poorte en Flanders Culinary Arts Centre. Daarmee tonen we dat Brugge uniek is en dat we de bakermat van de gastronomie zijn, geen enkele centrumstad doet dit ons na.”