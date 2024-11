Nieuw: bier- en proeffestival Hap & Tap in Jonkhove

Op zaterdag 7 december wordt het eerste bier- en proeffestival georganiseerd in Jonkhove in Aartrijke. Brouwer Wim Luyckx van Wilie slaat daarvoor de handen in elkaar met Tom Neyens en Benjamin Gryp van De Boeie. “Hap & Tap brengt brouwers en standhouders uit de regio samen.”

Wim Luyckx, die zijn ambachtelijke brouwerij Wilie runt in de Faliestraat in Aartrijke, organiseert op zaterdag 7 december zijn eerste bier- en proeffestival. Dat doopte hij heel toepasselijk Hap & Tap. “Afgelopen zomer organiseerde ik bij ons thuis een zomerbar. Daar kwam ik in contact met Tom Neyens van De Boeie uit Aartrijke. Tom en zijn compagnon Benjamin Gryp organiseerden de voorbije twee jaren een winterbar aan Jonkhove. Vorig jaar was dat ook met een kerstmarkt in de sporthal, waar ik trouwens ook met een stand van Wilie-bier stond. Ik wou zelf graag eens een bierfestival organiseren en Tom en Benjamin stonden daar voor open”, begint Wim.

Meer dan bier

Het event vindt plaats op zaterdag 7 december in Jonkhove in Aartrijke. “Omdat ik merk dat bierfestivals een beetje op de terugweg zijn, kiezen we ervoor om een bier- én proeffestival te organiseren. Wat wil zeggen dat er meer te proeven zal zijn dan enkel bier. Maar elke standhouder biedt dus wel iets aan om te proeven. De zes brouwers uit de regio die present tekenen zijn de Bère Brouwers uit Oostende, Maîtresse uit Sijsele, Hoorncraft uit Damme, Bux uit Gullegem, Heroes Amazing Beer uit Nieuwpoort en uiteraard Wilie. De andere standhouders zijn De Tuin van Eden (kruidenthee), Fruitbos (mocktail), Foodtwist (tapas), Cidrerie Iduna (cider) en ook bierproefvereniging De Zille Zuipers zal er zijn met een stand. Adé van Sew Cute heeft ook een stand waar je alle producten die aangekocht worden op Hap & Tap in een leuk cadeautje kan laten steken.”

Blijven plakken

De toegang is gratis. “We werken met jetons en er worden proefglazen voorzien. Iedereen is welkom, ook kinderen. Die kunnen zich uitleven op het speelplein. Het bier- en proeffestival zelf is open van 13 tot 20 uur. De bar van De Boeie blijft langer open.”

Info: www.wilie.be