Negen brouwers in Den Tap: Heuvelland is dit jaar gastgemeente voor Bierfestival

Het Langemark-Poelkapelse Bierfestival is op zaterdag 14 december aan zijn derde editie toe. Naast de vijf brouwers met een link met de gemeente zullen dit jaar ook vier brouwers uit gastgemeente Heuvelland hun gerstenat aan de man brengen in OC Den Tap. Ambiance is er ook met een optreden van coverband De Koordendraaiers.

De deuren van OC Den Tap gaan zaterdag 14 december open vanaf 17 uur voor het bierfestival. In totaal stellen de negen brouwers een 25-tal verschillende bieren voor. Onder de standhouders zien we enkele bekende namen, maar ook nieuwe gezichten. Zo tekent Hans Vandeputte van Pater Pitte uit Sint-Juliaan al voor het derde jaar op rij present. Hij pakt wel uit met een nieuw bier: de Pater Pitte Fresh Hops. Ook Lode Vanbelleghem uit Poelkapelle is opnieuw van de partij met zijn Toåfelbier, geen tafelbier maar exclusieve etiketbieren.

Over exclusief gesproken. Marcant Breweries van Benjamin Marcant neemt maar één keer per jaar deel aan een bierfestival en het is in Langemark-Poelkapelle. Enkel tijdens dit bierfestival kun je kennis maken met zijn Mister-bieren. Castalia Craft Beers van Bram Vandewalle, geboren in Poelkapelle, presenteert opnieuw het biertje Léonie. Bram pakt ook uit met een stevige Urania Whiskey Barrel Aged, een quadrupel van 10,5 procent. Nieuwe deelnemer uit Langemark-Poelkapelle is dit jaar Hoppy Poppy van Stijn Vandenberghe, die zijn aperitiefbier voor de eerste keer voorstelt aan het brede publiek.

Heuvelland

Vorig jaar trok het bierfestival met Houthulst voor de eerste keer een gastgemeente mee op de kar. Dit jaar is de gastgemeente Heuvelland, die vier standhouders afvaardigt. Stavius Brouwers brengen hun quadrupel en hun tripel mee uit Wijtschate. Bosgeus brouwers uit Nieuwkerke zijn dan weer van de partij met hun twee tourist bieren, maar ook met J.J. Crowe en de Bosgeus. Brouwerij De Moare uit Dranouter is een gevestigde waarde en presenteert naast de Maore Tripel, ook de Bloende en Brune Maore mee. Christoph Van Hee van brasserie De Basseville uit Wulvergem stelt ten slotte zijn De Platte Tuub, Ambtenaarke en de Wulvergemse Tripel voor. Nancy’s Grill And More zorgt er zaterdagavond voor dat de honger kan gestild worden. Dit jaar is er ook aandacht voor extra animatie. Zo is er tussen 20 en 22 uur een optreden van de coverband De Koordendraaiers. Om 19.30 uur en om 22.30 uur worden biermanden verloot onder de aanwezigen met een volle stempelkaart. De toegang tot het bierfestival is gratis. Aan de ingang koop of huur je een proefglas en aan de hand van jetons kan je de verschillende biertjes proeven.