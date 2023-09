Na Klootzakske en Hete Klinke nu ook alcoholvrij Tante Nonneke: “Zalig en ‘hopsvruchtig’ blondje”

Na de streekbiertjes Klootzakske en Hete Klinke hield Alexander Parmentier met Tante Nonneke een nieuwe telg boven de doopvont. Dit keer een alcoholvrij blondje. “Hopzijdrank, eindelijk een smaakvol alcoholvrij bier”, omschrijft de Sint-Lodewijknaar zijn nieuwe telg.

Alexander Parmentier lanceerde de jongste jaren al met succes de streekbiertjes Klootzakske en Hete Klinke en pakt nu ook met het alcoholvrije Tante Nonneke uit. “Alcoholvrij bier is in volle opmars”, start Alexander zijn verhaal. “Er is enerzijds het gezondheidsaspect en de verkeersveiligheid. Anderzijds bevat alcoholvrij bier maar één derde van de calorieën van gewone triple-achtigen. Het merendeel van de alcoholvrije bieren kon mij echter maar matig bekoren. Het zijn meestal ietwat flauwe afkooksels van de real stuff. Dan maar zelf een eigen versie brouwen zeker…? Het was een serieuze zoektocht van proeven en nog eens proeven. Ik streef altijd naar een eindproduct waar ik 100 procent achter sta en dat ik zelf graag drink. We zijn ervan overtuigd dat we daar met Tante Nonneke in geslaagd zijn. Het is een blond biertje met een rijke frisse smaak. We gebruiken twee uitgesproken Amerikaanse aromahoppen, florale Mosaïc en fruitige Amarillo, die zorgen voor een aangename, milde bitterheid. Een smaakbommetje, zo wordt het door de eerste tasters onthaald. Tante Nonneke wordt gebrouwen bij BCB, een snelgroeiende artisanale brouwerij in Menen die sterk inzet op kwaliteit en de productie van alcoholvrij bier.”

Branding

“Tante Nonneke wordt in blik aangeboden om de hoppige smaak zo lang mogelijk te bewaren (bescherming van UV). In Tante Nonneke verwijst de non naar het non-alcoholisch karakter. Het biertje bevat immers maar een fractie alcohol (minder dan 0,5 procent) en mag hierdoor alcoholvrij genoemd worden. We hebben dezelfde branding behouden om het nieuwe familielid een gezicht te geven. Na de klootjes van Klootzakske en de borstjes van Hete Klinke zijn het nu de oogjes van het biddend Tante Nonneke. Met Onze IPA die hemels zijt, geinig zij uw naam en Hopzeidrank, eindelijk een zalig en smaakvol alcoholvrij bier zijn de teasers op het blikje alvast heel duidelijk. Met de naam Tante Nonneke blijven we in onze kenmerkende ludieke sfeer van namen, want het leven is al ernstig genoeg. Het gaat snel, want de helft van het eerste brouwsel is al verkocht. Tante Nonneke is net als zijn voorgangers verkrijgbaar of bestelbaar bij heel wat distributeurs en drankenhandels.” Dat het allemaal zo’n vaart ging lopen, zal Alexander een kleine vijf jaar geleden allicht niet gedacht hebben. En toch… Creatief bezig zijn zat er al van jongs af in, want hij tekent en schildert al sinds zijn jeugdjaren. Dat zette zich verder tijdens zijn professionele carrière. Hij werkte verscheidene jaren als grafisch vormgever voor een reclamebureau. “De lancering en marketing verzorgen van nieuwe producten die de markt moesten veroveren, bracht wel veel voldoening, maar ik droomde ik er toch van om zelf met een eigen product voor de pinnen te komen”, verduidelijkt Alexander.

Klootzakske

“Verschillende ideeën rijpten en ik opteerde om een eigen streekbiertje te creëren. Dat idee vertelde ik ook aan het Sint-Lodewijks vriendengroepje waarmee we elk jaar samen op weekend trekken. Ik was organisator van de maffia-driedaagse waarbij het de gewoonte is dat er in de aanloop naar dat weekend allerlei fratsen worden aangehaald en de organisator steevast als schietschijf fungeert. Het streekbiertje dat ik tegen dan wilde klaar hebben, zou door een verkeerde timing van de brouwer niet tijdig geleverd kunnen worden, maar dat bleek later niets meer dan een staaltje stevige kloterie van onze vriendengroep. Het werd uiteindelijk een onvergetelijk weekend, het biertje viel enorm in de smaak en de naam stond meteen vast: Klootzakske. Een bier met ballen, een pittig moutig blondje met een hoppige afdronk en een alcoholgehalte van 7,5 procent. Twee jaar geleden kwam er een zusje bij. Hete Klinke is een gewillig blondje, een zacht en toegankelijk biertje met een alcoholgehalte van 6,9 procent, als ode aan alle sexy topwijven die achter hun klootzakskes blijven staan… Verleden jaar lanceerden we de Klootzakskekaas als amuse voor bij het aperitief. En nu vervoegt Tante Nonneke de familie. Het verloopt allemaal naar wens. We gaan voluit verder met de uitbouw van de activiteiten”, besluit Alexander Parmentier. (DRD)

Info: www.klootzakske.be of info@ klootzakske.be