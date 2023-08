Na deelsteps zijn er nu ook… deelgolfkarren: primeur voor gasten van hotel La Réserve in Knokke-Heist

Primeur voor het prestigieuze hotel La Réserve in Knokke. Bart Versluys en Marc Coucke zijn een samenwerking aangegaan met Hoppy, de toonaangevende Belgische aanbieder van deelmobiliteit. Hotelgasten kunnen vanaf nu geen alledaagse deelstep, maar wel een exclusieve golfkar huren om zich op een stijlvolle en efficiënte manier te verplaatsen in en rondom het hotel. “De huisstijl van binnen wordt nu ook buiten doorgetrokken.”

Als onderdeel van de renovatie wilde La Réserve ook de golfkarren vernieuwen, en Hoppy werd de aangewezen partner om een exclusieve golfkarren-service te realiseren.

Hoppy is een Belgisch bedrijf dat zich specialiseert in mobiliteitsoplossingen voor steden. Met een uitgebreid assortiment aan elektrische steps, fietsen en nu dus ook exclusieve golfkarren, streeft Hoppy ernaar om diverse transportmogelijkheden aan te bieden.

Via een app

Als bedrijf dat voortdurend inzet op innovatie, is Hoppy trots om als eerste de verhuur van golfkarren aan te bieden via een mobiele app. Deze primeur biedt hotelgasten een moeiteloze en exclusieve ervaring, klinkt het. Het systeem werkt via een app en is op zich hetzelfde als de alombekende deelsteps, alleen is het vervoersmiddel net iets anders en exclusiever.

Kenny Vercruysse, CEO van Hoppy, deelt zijn enthousiasme over de samenwerking met La Réserve: “Het is een eer om een partnership aan te gaan met het mooiste hotel van België en dit als primeur bij hen aan te bieden. We geloven dat deze samenwerking een groot succes zal worden en indien dit het geval is, zijn we van plan dit concept ook uit te rollen naar andere hotels in Europa.”

Exclusieve service

Mathieu Maertens, COO van Hotel La Réserve, benadrukt het belang van deze samenwerking: “We zijn verheugd om samen met Hoppy deze exclusieve service aan te bieden. Met deze innovatieve oplossing kunnen onze gasten op een gemakkelijke en duurzame manier de prachtige omgeving van Knokke-Heist ontdekken.”

Geen deelsteps dus, wel ‘deelgolfkarretjes’ in het hotel van Marc Coucke en Bart Versluys. Ook bij de voertuigen is trouwens aan elk detail gedacht. Zo zijn de golfkarretjes volledig gepersonaliseerd en dragen ze het logo van La Réserve. Op die manier trekt de huisstijl van het hotel zich ook tot buiten door. Kostprijs voor de hotelgasten? 40 euro voor één uur. Voor drie uur tel je 75 euro neer. (MM)