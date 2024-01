Muziekcafé De Zwerver viert 50ste verjaardag

Op zondag 14 januari wordt in Café De Zwerver in Leffinge het 50-jarige bestaan van dit legendarische muziekcafé gevierd. Om 8 uur gaat het café open. Tot ’s avonds laat vindt er ‘De Zwerver Draait Door XXXL’ plaats.

Tijdens ‘De Zwerver Draait Door XXXL’ neemt er om het uur een nieuw duo van medewerkers achter de draaitafels plaats. Zo zal er een staalkaart gebracht worden van de beste muziek die de voorbije 50 jaar een rol speelde in het café en alles wat er rondom ontstond, namelijk Muziekclub De Zwerver en het festival Leffingeleuren.

Café De Zwerver

Op kerstdag 1973 opende Koenraad ‘Koen’ Levecke een leegstaand café op de markt van Leffinge onder de naam De Zwerver. De Bredenaar had de jaren ervoor wat gereisd, onder andere naar India, wat de naam ongetwijfeld mee verklaart. Het café verwierf al snel een goeie reputatie, maar na exact één jaar sloeg het noodlot toe. Koen kwam om het leven in een auto-ongeluk op kerstdag 1974.

Maarten De Herdt nam het café over en breidde uit. De ‘vaute’ die later zo bekend zou worden als het podium van het café was aanvankelijk immers nog een privégedeelte. Na een paar jaar gaf hij er de brui aan en de broers Jan en Frank Vaneessen, die opgegroeid waren om de hoek en al van de eerste dag niet uit het café waren weg te slaan, beslisten in 1977 om het werk van Koen verder te zetten. Ook al omdat ze dan niet ‘voor een baas’ moesten werken.

Aan de toog van De Zwerver werden heel wat plannen gesmeed. Om een eigen festival op te richten in de eerste plaats, Leffingeleuren. Om zelf concerten te gaan organiseren ook. Na een paar jaar kwam Wim Poelaert Frank Vaneessen vervangen. Samen met Jan Vaneessen zette hij het café verder, tot eind jaren negentig.

Livemuziek

Al die jaren was er een ander plan dat almaar terug kwam aan die toog: een zaaltje bouwen in de tuin. Om die concerten wat beter, misschien wat groter te kunnen organiseren. Na vele jaren plannen smeden werd de gemeente Middelkerke bereid gevonden om dat werk op zich te nemen en in 2000 ging de gloednieuwe zaal ‘De Zwerver’ open. Het café was ook helemaal vernieuwd en werd van, 2000 tot eind 2008 uitgebaat door Ronny Vangenechten. Begin 2009 nam vzw De Zwerver de uitbating op zich, de vzw met op dat moment nog steeds bezieler van het eerste uur Jan Vaneessen aan het roer.

Op dit moment is het café nog steeds het kloppend hart van de Muziekclub en een belangrijk podium tijdens Leffingeleuren en de concertwerking. Sinds zes jaar is Gert-Jan Reeskens de verantwoordelijk en het gezicht van het café. De Zwerver staat natuurlijk in de eerste plaats bekend voor de livemuziek. In de beginjaren stonden de bekende folknamen uit de tijd geregeld op het podium, denk maar aan Rum, Katastroof, Waso of Walter De Buck. Nadien bleven de Belgische bands ruim aan bod komen, Blue Blot, Pitti Polak, The Choice, Gorki, A Beat Band, DAAU, Sin Alley, Guido Belcanto, Flowers For Breakfast, Kiss My Jazz, Mad Dog Loose, Noordkaap, Tom Barman … allen stonden ze op het kleine podium van het oude café.

Maar er werd ook al snel internationaal geboekt, bijvoorbeeld Kevin Coyne, Bram Vermeulen, Elliot Murphy, Vic Chesnutt, Goo Goo Dolls… Ook in het vernieuwde café stonden heel wat bands op het podium die later heel bekend zouden worden, denk maar aan Viagra Boys, Oscar and the Wolf, Bazart, Intergalactic Lovers, Villagers, Ezra Furman, Mdou Moctar…