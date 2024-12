“Moumou is de beste kokkin van Ruddervoorde”: Fien Valcke opent op sinterklaasdag wijn- en aperobar Moumou

Fien Valcke opent in de Kapellestraat Moumou. Ze vernoemde de apero- en wijnbar naar haar grootmoeder. “Moumou is de sterkste vrouw die ik ken. Op de kaart vind je ook haar lievelingsgoestjes terug: e potje gekapt en slekken met lookbeuter.”

In de Kapellestraat 2 opent Fien Valcke (34) op vrijdag 6 december haar apero- en wijnbar Moumou. Fien is gepokt en gemazeld in de horeca. “De passie voor lekker eten, gezellig samenzijn en een goed glas wijn zit al generaties lang in de familie. De liefde komt namelijk van mijn mama Hilde en haar mama, ons Moumou. Eigenlijk heet ze Yvonne Smessaert. Ze is de sterkste vrouw die ik ken. Moumou kreeg al heel wat tegenslagen te verwerken, maar toch is ze altijd blijven lachen”, gaat Fien van start.

“Mijn mama is overleden toen ik 16 jaar was. Het was eigenlijk haar droom om samen met haar dochters – ik heb nog een zus, Tine – een horecazaak te vinden. Een jaar voor ze stierf, ging ze op zoek naar een pand. Maar het heeft niet meer mogen zijn. Dat ik vandaag mijn eigen zaak open, heeft dus een dubbele betekenis voor mij.”

Fien leerde de eerste knepen van het vak in Ten Voute in Loppem. “Bij Michel en Sabine. Michel wist precies hoe de pannenkoeken van zijn klanten gebakken moesten zijn en welke koffie ze daarbij wilden. De klant was letterlijk koning. Van hen heb ik ook geleerd dat vriendelijkheid en een babbeltje slaan met de mensen, op de eerste plaats staat. Dat heb ik meegenomen. Het is ook de manier waarop je effectief de mensen leert kennen. Iedereen heeft zijn verhaal. Dat vind ik juist zo leuk aan de horeca, je leert telkens nieuwe mensen kennen.”

Gastvrouw van ’t jaar

Na haar passage bij Ten Voute ging Fien werken in de Damse Poort in Damme. “Lotte, die de zaal runt, doet ook alles voor haar klanten. Van mij mag ze meteen Gastvrouw van het Jaar worden. Op mijn laatste werk, Lio’s in Brugge, kreeg ik de vrijheid om het restaurant te runnen op mijn manier. Ik kreeg er ook de kans om een sommeliercursus te volgen. Ik ben heel blij voor de kansen die ik heb gekregen, maar ik voelde aan alles dat ik zelf wel eens wou springen.”

Gezellig kotje

Het was een goede vriend van Fien die haar toevallig vertelde over het pand in de Kapellestraat in Oostkamp. “Ik ging de dag daarna al kijken en het was redelijk snel in kannen en kruiken. Ik kreeg de sleutel op 30 oktober. Met wat kleine opsmukkingswerken, moest het hier een gezellig kotje worden.”

Fien woont in Ruddervoorde, maar komt nu dus thuis in Oostkamp met Moumou. Letterlijk en figuurlijk thuiskomen. “Ik hou ervan om feesten te geven, om mensen samen te brengen. Ik wou hier echt een heel warme, huiselijke sfeer creëren voor de mensen. Zet je op ‘t gemak en geniet van het moment.”

Beste kokkin

Moumou knikt. “Het is echt héél mooi geworden. Of er ook iets van mij staat? Neen, nog niet. Ik sta hier wel al op een foto. Maar ik heb nog een barometer die hier mooi zou staan. Op de openingsavond zal ik er niet bij zijn. Te druk voor mij. Ik ben ondertussen al 88 jaar. Maar ik kom zeker later op de week eens terug”, aldus Moumou die, net als Fien, in Ruddervoorde woont. “Of ik ook horeca gedaan heb? Wij hadden een varkensbedrijf en er was bij ons thuis altijd volk over de vloer. Bij mij ging nooit iemand buiten zonder drinken en/of eten. Dat is vandaag eigenlijk nog altijd zo.”

“Moumou is de beste kokkin van Ruddervoorde”, zegt neef Nick – die nog bezig is met de laatste afwerkingen – vol overtuiging. “Ze zeggen dat toch…”, glundert Moumou bescheiden.

Lievelingsgoestjes

Fien pakt uit met een wijnkaart, met vooral wijn uit Zuid-Afrika, Italië en Frankrijk. “Daarbij serveer ik verschillende hapjes, zoals kroketjes, maar ook Moumous lievelingsgoestjes. Dat zijn e potje gekapt, blokskes gerookte zalm en slekken met lookbeuter.”

Het interieur is een pareltje. “Ik had eerst mijn behangpapier gekozen. Dat bloemetjespapier was de start voor de rest van het interieur, dat ik zeer authentiek wou. Bijna alles komt van tweedehandswinkels, rommelmarkten en voormalige cafés. Zo komen de lage tafels en stoelen van café Sint-Maarten uit Loppem en de hoge tafels van bij Bernice van de Belleman Pub in Brugge. Enkel de branding gaf ik uit handen aan marketingbureau Hermanos uit Brugge. Ik kreeg ook enorm veel hulp van familie en vrienden. Ik ben iedereen zeer dankbaar die mij geholpen heeft om alles op een goeie maand klaar te spelen!”

Moumou is elke avond open vanaf 16 uur. Gesloten op dinsdag en woensdag.

www.moumou.be