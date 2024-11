“Mooi verjaardagsgeschenk één jaar na de opening”: Ander in Nieuwpoort is nieuw in Gault&Millau met straffe score van 13,5 op 20

Een jaar na hun opening staat Ander voortaan in de Gault&Millau-gids met 13,5 op 20 en twee koksmutsen. Gastvrouw Hermien Vermeulen en chef-partner Arno Depoorter verwelkomen hun gasten vlakbij het Marktplein in Nieuwpoort in een intiem huiskamerrestaurant met een beperkt aantal plaatsen.

Arno (26) is afkomstig uit Poperinge en Hermien (25) uit Heuvelland. Ze leerden elkaar kennen op de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en baatten eerder al Passage uit in Poperinge. Ze runnen nu hun zaak Ander met hun tweetjes en bieden enkel een menu als optie aan. “De chef kiest bij voorkeur voor lokale seizoensproducten die met fijne cuissons en subtiele details meerwaarde krijgen in zeer verzorgde bereidingen”, klinkt het bij Gault&Millau.

“Mooie herinnering aan secuur en sappig gegrilde filet van haantje met courgettebloem gevuld met vlees van de billen, rauwe courgette en fijne jus met dragon. Deze chef weet van wanten en de gastvrouw kent haar vak. Ze mogen als nieuwkomers elk een koksmuts opzetten.”

Mooie beginscore

“Bijna exact een jaar na de opening is dit een mooi verjaardagsgeschenk”, glundert Arno. “We wisten dat er een vermelding zou volgen en waren aanwezig tijdens de uitreiking in Brussel. Deze score van 13,5 op 20 is heel mooi voor een eerste keer. Ons concept slaat dus aan. We zien wel of we in de toekomst nog hoger kunnen.”

Getriggerd door de zee

“Na zes jaar in Poperinge was het tijd voor iets nieuws. Als kind kwam ik al vaak in Nieuwpoort en onze studies volgden we in het naburige Koksijde. De zee bleef me altijd triggeren. Met Ander willen we anders zijn dan de rest. We hanteren een vast aankomstuur en vaste menu. We ontvangen maximaal 14 mensen in ons huiskamerrestaurant. Ons najaar oogt mooi druk. Met kerst zijn we open, met oudejaar niet.”