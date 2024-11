Mohammad is sinds juli de uitbater van Oli’s Frituur: “Ik leer nog volop de kneepjes van het vak”

Dik, dun, met een kwak mayonaise of een portie stoofvlees. Belgen weten als geen ander waar ze de lekkerste frietjes moeten gaan halen. Wij gingen langs bij Oli’s Frituur op de hoek van de IJzerstraat en de Van Iseghemlaan in Oostende. “In de zomer staat er een rij tot buiten”, klinkt het alvast.

Van barakken en frietkoten tot chique restaurants en hippe shops. Als er iets is waar wij Belgen een oog voor hebben, dan is het wel waar we de smakelijkste frieten vinden. Dat neemt niet weg dat sommige frituren nu eenmaal populairder zijn dan anderen. Op de hoek van de Van Iseghemlaan en IJzerstraat vind je al luttele jaren Oli’s Frituur. Ben je op stap in Oostende en heb je zin in een snelle hap over de middag? Dan ben je bij Oli’s Frituur aan het juiste adres.

Dankzij de kinderen

Oli’s Frituur zag in 2019 het levenslicht dankzij jonge ondernemer Jonas Vandewaetere. Hij was slechts 19 jaar wanneer hij zijn zaak opende, maar al snel wist hij dankzij zijn joviale houding een gezellige frietzaak te creëren waar buurtbewoners én toeristen maar al te graag binnenstappen. Gezien de zaak een van de eerste frituren is die men tegenkomt wanneer je de dijk verlaat, kon Oli’s Frituur rekenen op een vast cliënteel, zowel van binnen- als buitenland.

In de winter nam Jonas met veel plezier tijd om een babbeltje te slaan met de klanten, in de zomer was het keihard werken. Klanten konden er smullen van een uitgebreid assortiment aan heerlijke snacks, waaronder ook enkele vegetarische. Waar klanten vaak voor uit huis kwamen, was het vers gemaakte stoofvlees, burgers, spaghetti en gehaktballetjes. En die frietjes? Die werden jarenlang handgesneden.

Het succesverhaal van Oli’s Frituur krijgt sinds de zomer van 2024 een vervolg. In juli nam Mohammad Sharifi (40) de zaak met veel plezier over van de vorige eigenaar. “Mijn dochter Robina (17) heeft vele jaren als jobstudent in Oli’s Frituur gewerkt. Toen ze me vertelde dat Jonas de zaak wilde overlaten, heb ik niet lang getwijfeld”, vertelt Mohammad.

De zaakvoeder is een ondernemer in hart en nieren. “Ik ben al lang zelfstandig en heb zowel een zaak in Deinze als in Menen gehad. Enkele jaren geleden zijn we naar Oostende verhuisd. Samen met mijn echtgenote heb ik vijf kinderen. Toen ze nog klein waren heb ik mijn zelfstandige loopbaan even stopgezet om meer thuis te kunnen zijn. Nu zijn ze allemaal groot en helpen ze mij af en toe in de frituur. Robina gaat naar school in het SJO, dat is hier praktisch om de hoek. Soms komt ze tijdens de middagpauze even helpen. Het is heel fijn om te weten dat mijn kinderen me zo steunen, maar ze moeten heus niet al hun tijd opgeven. School gaat altijd voor.”

Lange weg

Tijdens het gesprek laat Mohammad amper één keer vallen hoe zwaar de weg was voor hem. “Ik ben geboren in Afghanistan en ben als zesjarige jongen moeten vluchten voor de oorlog. Tot mijn achttiende woonde ik in Iran. Daarna zijn we ook daar moeten vluchten. We zijn twee jaar onderweg geweest naar België. Hier hebben we het geluk gehad dat we goed konden inburgeren. Ik heb de taal geleerd en heel veel gewerkt.”

“Ook toeristen zijn hier welkom. Gelukkig spreek ik vijf talen”

“Mijn gezin en ik hebben in enkele Vlaamse steden gewoond. In Deinze opende ik een nachtwinkel. Enige tijd later heb ik een pitazaak overgenomen. Daarna zijn we in Menen gaan wonen en heb ik ook daar negen jaar lang een pitabar gehad”, vertelt Mohammad. “De zaak in Menen was gelegen op de grote Markt. Ja, we waren daar graag gezien en hadden heel veel vaste klanten.”

Doorheen de week staat Mohammad alleen in de zaak. In drukke periodes treft het gezin een andere regeling. “Ik heb Oli’s Frituur in het midden van de zomervakantie overgenomen. Zowel mijn echtgenote als dochter hebben toen echt moeten bijspringen. We zijn de eerste frituur naar de dijk. Op sommige dagen stond er hier een rij tot buiten”, lacht Mohammad. “In de zomermaanden krijg je voornamelijk toeristen over de vloer. Gelukkig spreek ik vijf verschillende talen. (lacht) Ik verwelkom iedereen in mijn frituur.”

Rustige start

“We proberen een rustige start te nemen in de frituur. Het is de eerste keer dat ik frituuruitbater ben, dus moet ik de kneepjes van het vak nog leren. Gelukkig krijg ik veel hulp van mijn dochter, die de zaak door en door kent”, gaat Mohammad verder. Voorlopig kunnen klanten bij Oli’s Frituur terecht voor frietjes en snacks.

“Vroeger verkocht Jonas ook zelfgemaakt stoofvlees. We zijn aan het denken om ook onze eigen specialiteit aan de menukaart toe te voegen in de toekomst. Zo ver zijn we nog niet, maar we willen het hele jaar door kwaliteitsvolle frietjes verkopen. De toekomst ligt nog open.”

(Zana Bulteel)

Oli’s Frituur, Van Iseghemlaan 107, Oostende.