Moeilijke tijden schrikken boezemvrienden uit De Haan niet af: twee horecazaken op twee jaar tijd openen de deuren

Pal aan de start van de eerste, zware coronacrisis in maart 2020 openden Steven Schaessens en Thomas Van Winkel hun eerste restaurant aan de zeedijk in De Haan. Nu, amper twee jaar later, wagen de twee boezemvrienden zich opnieuw aan een sprong in het diepe.

Het verhaal van de horecazaken Fratelli’s en Jef’s Grill is meteen ook het verhaal van twee boezemvrienden. De twee restaurants die zij samen kochten en op vandaag uitbaten, domineren de Dürerhelling, de korte straat van de Koninklijke Baan naar de Zeedijk in De Haan en dat heeft zo zijn redenen.

“Thomas en ik zijn al jaren twee handen op een buik, zeg maar”, steekt Steven Schaessens (33) van wal. “Hij is als een grote broer en stond er altijd voor mij. We werkten destijds samen in het bekende Beach Hotel op de dijk van De Haan en keken iedere dag uit op de tearoom aan de overkant. Toen het pand plotseling vrijkwam, besloten wij om ervoor te gaan. Horeca is namelijk onze passie en we wilden die kans niet laten liggen. Eindelijk een eigen zaak, dat was een droom die uitkwam. De keuze wat het zou worden, was vlug gemaakt: er was nog geen Italiaans restaurant in de buurt van de zeedijk en mijn vrouw Elisa is Italiaanse. We kozen voor typische, maar heel originele Italiaanse gerechten, onder meer gebaseerd op de recepten van mijn vrouw haar grootmoeder. Er hangt trouwens een grote foto van haar in de zaak.”

De twee vrienden kochten de zaak in januari 2020, openden in februari en na drie weken mochten we de deuren sluiten. “Dat was even slikken”, zucht Steven. “Ik vreesde al dat we failliet gingen gaan, maar dankzij de steun – op allerlei vlakken, ook financieel – van Thomas hielden we gemakkelijk het hoofd boven water en op vandaag is Fratelli’s een succesverhaal geworden. En toen kwam er een nieuwe, onverwachte uitdaging aan.”

Jef’s Grill

Het coronaspook mag dan al een tijdje voor minder problemen zorgen, het huidig ondernemersklimaat leent zich nu ook niet bepaald tot het nemen van grote risico’s en dat is nog voorzichtig uitgerukt. Maar toch besloten Steven en Thomas om opnieuw een uitgelezen kans met beide handen te grijpen.

“Inderdaad, de energiecrisis, de stijging van de kosten en de productprijzen zorgen ervoor dat het geen evidente periode is om nog eens in het diepe te springen”, zegt Steven Schaessens glimlachend. “Maar de uitbaters van het groot grillrestaurant naast de Fratelli’s hadden besloten om te verhuizen naar een andere zaak. En Fratelli’s draait momenteel wonderwel en dat deed ons nadenken. Ik heb er weken niet van geslapen, maar hoeveel keer krijg je de unieke kans om je buren te kopen? De banken geloofden ook in ons project, want met Fratelli’s konden we goeie kaarten voorleggen. En zo zijn Thomas en ik ervoor gegaan.”

“De zaak kreeg met Jef’s Grill, genoemd naar het driejarig zoontje van Thomas, een nieuw naam en we gingen eind november open. We wilden die kans niet aan ons laten voorbijgaan. We hebben onze start niet gemist, dankzij een formidabel team”, besluit een enthousiaste Steven Schaessens.