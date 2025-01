“Moeilijk te combineren met ons gezinsleven”: Angie (29) en Yasha (34) laten frituur The Apex over

Bijna drie jaar na hun start geven Angie Callebaut en Yasha Stoops de fakkel door als uitbaters van frituur The Apex in de Dorpsstraat in Sijsele. Begin maart gaan de overnemers van start. “We hebben het graag gedaan, maar het is moeilijk te combineren met ons gezinsleven”, zegt Yasha.

Na het derde weekend van februari houden Angie Callebaut (29) en Yasha Stoops (34) het voor bekeken als uitbaters van frituur en snackbar The Apex. Toen ze van start gingen in juni 2022 waren zowel Sijsele als de frituur geen vreemde omgeving voor het koppel. Ze woonden immers enkele jaren in de grootste Damse deelgemeente, voor ze verhuisden naar Ruddervoorde, waar ze samenwerkten in motorwinkel Hautekiet. Bovendien had de moeder van Yasha eerder een frituur waar hij in meewerkte en samen draaiden ze al vaker als flexi-jobber mee in een aantal frituren. Angie en Yasha namen de frituur in Sijsele, jarenlang bekend als frituur Smiley, toen over van David D’Hondt en Nina Huylebroeck en doopten die The Apex, een term uit de motorsportwereld die staat voor de perfecte punt om een bocht te nemen. Het koppel is dan ook een groot liefhebber van motoren en motorsport.

“Waarom we nu stoppen? Het is wat met gemengde gevoelens, want we hebben het wel heel graag gedaan en hadden een goed contact met de klanten”, zegt Yasha. “Maar we hebben ook nog een dochtertje en werkten alsmaar meer zodat de vele en late uren nog moeilijk te combineren zijn met ons gezinsleven waar we toch ook de nodige tijd willen voor nemen.”

Motoren

Yasha en Angie hebben intussen al overnemers gevonden. “Zij zullen de komende tijd nu en dan meedraaien met ons om de zaak te leren kennen. Normaal gezien stoppen wij na het derde weekend van februari. Dan zou de frituur een tweetal weken sluiten zodat de overnemers die naar hun hand kunnen zetten om dan begin maart weer met de nieuwe mensen te openen”, aldus Yasha.

Over hun toekomstplannen blijft Yasha enigszins vaag. “We verlaten de horeca en gaan iets met motoren doen”, klinkt het.