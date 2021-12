Mobiele Horecatrailer van VDAB start in Veurne om horecaskills te testen

De VDAB kiest Veurne als gaststad om voor het eerst uit te pakken met de Mobiele Horecatrailer. Met deze primeur wil de VDAB sneller personeel vinden dat aan de slag kan in de horeca, want ook in West-Vlaanderen geraken nog te veel vacatures niet ingevuld.

Momenteel prijken er op de VDAB-website meer dan 4.000 jobaanbiedingen in Vlaanderen voor de horecasector. In West-Vlaanderen geraakten dit jaar meer dan 30 % van de horecavacatures niet ingevuld, in de kustgemeentes betekent dat een 600-tal banen. Daar heeft de coronacrisis wel degelijk iets mee te maken. Door de horecalockdown kozen heel wat horecamensen liever eieren voor hun geld en ze gingen elders aan de slag, maar een aantal van hen keert ook niet meer terug naar het horecaleven.

Extra opleiding

De VDAB zocht een oplossing om de horecasector een hart onder de riem te steken en actief mee naar nieuwe werkkrachten te zoeken. In de horecatrailer kan iedereen die graag de handen uit de mouwen steekt en graag snel dicht bij huis een leuke job vindt, zijn horecatalenten testen. Een ervaren lesgever van de VDAB start met een kort intakegesprek en laat dan de kandidaten verschillende laagdrempelige opdrachten uitvoeren om hun praktische vaardigheden en kennis rond onder meer voedselveiligheid te testen. Na de evaluatie krijgt de kandidaat feedback of hij of zij al dan niet geschikt is om snel aan de slag te kunnen in de keuken of in de zaal van een horecazaak of dat er toch nood is aan een verdere opleiding. Dat kan eventueel een digitale VDAB-cursus zijn of in een VDAB-opleidingscentrum, of zelfs op de werkvloer van een horecazaak.

De Mobiele Horecatrailer is een initiatief van VDAB en stad Veurne. Wie interesse heeft kan nog tot vrijdag 10 december de Mobiele Horecatrailer bezoeken op de Sint-Denisplaats in Veurne. Wel vooraf inschrijven bij Claudine Seys, bemiddelaar bij de VDAB via claudine.seys@vdab.be of 0478 83 07 70.

De Veurnse Burgemeester Peter Roose reageert: “Ik ben heel tevreden dat we de knowhow van de VDAB kunnen inschakelen om op een innovatieve, laagdrempelige wijze inwoners te overtuigen om een job in de horeca te ambiëren.”