Melissa en Jeroen openen brasserie Animo naast velden van TC Bosterhout in Meulebeke

Met een grote liefde voor het horeca-gebeuren openen Melissa Marreel (26) en Jeroen Marin (29) brasserie Animo in de Pittemstraat in Meulebeke. Naast de velden van tennisclub Bosterhout kunnen de mensen er genieten van heel wat lekkers.

“We gaan van start met een basic kaart, wegens opbouw van de keuken”, aldus Melissa en Jeroen uit Izegem. “Dit omvat broodjes, tapas en snacks. De broodjes zijn te bestellen via de website, telefonisch of ter plaatse en kunnen afgehaald worden of ter plaatse geconsumeerd worden. Wij bieden ook de mogelijkheid tot het personaliseren van je broodje. Wanneer de keuken volledig klaar is, zullen wij een volwaardige brasseriekaart aanbieden, gaande van voorgerecht tot hoofdgerecht om af te sluiten met het dessert. Daarnaast mikken wij ook op de bedrijven in de omgeving door elke dag verse lunches aan te bieden.”

Sport uitzenden

Met de brasseriekaart stopt het alvast niet voor Melissa en Jeroen. “Wij willen een gezellige sfeer creëren, waarbij we ook wegens de ligging sport willen verwerken in onze brasserie. Daarom zullen wij bepaalde voetbalmatchen, darts… uitzenden in onze zaak. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om tijdens deze wedstrijden een rustiger deel in de zaak te creëren, waar rustig gedineerd kan worden.”

Brasserie Animo is niet de eerste horeca-ervaring van de zaakvoerders. “Jeroen heeft al meer dan 12 jaar ervaring gaande van bistro, brasserie, restaurants en grote vipevenementen. Ikzelf ben master biologie en was gestart aan mijn doctoraat. Wegens financiële redenen werd dit stopgezet, waarna we besloten in dit avontuur te stappen”, aldus Melissa.

Doen herleven

Met Animo kozen ze voor een naam die hun concept perfect omschrijft. “Het is Latijn voor doen herleven. Met waarden klant- en kindvriendelijk, vers, kwalitatief en lekker eten willen we de horeca toegankelijker maken voor iedereen en laten herleven in onze brasserie.”

Tot slot willen de zaakvoerders nog iets benadrukken. “We werken onafhankelijk van tennisclub Bosterhout. Iedereen, dus ook mensen die niets met tennis te maken hebben, heten we van harte welkom. Op volle capaciteit zullen wij ongeveer 45 mensen kunnen een plaats geven.” (KeMa)

Brasserie Animo is open maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 22 uur. Woensdag is dit van 8 tot 22 uur. Zaterdag kunnen de klanten er van 10 tot 23 uur terecht. Meer info: www.brasserie-animo.be.