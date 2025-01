Medestichter voormalig jeugdhuis Eddy (46) en zijn gezin hebben grootse plannen met locatie van ’t Kot: “De cirkel is rond”

Op 31 januari gaat Café Central in Menen opnieuw open. Na enkele jaren van leegstand zullen Eddy Vanackere en Ellen Vandamme en hun kinderen Laïs en Lara het hoekpand nieuw leven inblazen. Eventjes, want binnen een halfjaar gaat het tegen de vlakte. “Maar er komt opnieuw een café.”

Van een boomhut tot omgebouwde rootputten tot het gele hoekhuis. De geschiedenis van het teloorgegane jeugdhuis ’t Kot is er een van menig pagina. Wie zijn jeugd in de jaren negentig en nillies beleefde, die frequenteerde hoogstwaarschijnlijk meerdere keren de ontmoetingsplek. Een plek om muziek te ontdekken, vriendschappen te smeden en herinneringen te kweken.

Mee verantwoordelijk voor die herinneringen is Eddy Vanackere (46). Hij was een van de medestichters van het jeugdhuis. Het begon met enkele vrienden die wilden samenkomen en dus bouwden ze maar een uit de kluiten gewassen houten bouwwerk in de bomen. “Toen het afbrandde, moesten we op zoek naar een nieuw onderkomen”, herinnert Eddy zich.

Dat bracht hen naar de rootputten in de Pont Neufstraat vlakbij de Leie, tot ook daar geen plaats meer was. Uiteindelijk konden de Rekkemse jongeren na meer dan een jaar zoeken terecht in het hoekpand in de Lauwestraat. De opvallende gele gevel zou jarenlang een baken voor de jeugd zijn, tot het jeugdhuis in 2011 ophield te bestaan.

Leegstand

Het café werd in 2012 omgedoopt tot Café Central, maar kwam na drie eigenaars leeg te staan. Eddy en zijn gezin to the rescue. “Afgelopen moederdag zaten we te mijmeren over de mooie tijden die we er beleefden. We hadden ook al snel een idee wat we met het gebouw konden doen”, vertelt Ellen.

Maar het bleef bij een idee, tot op Rekkem Congé, niet toevallig het evenement dat ontstond dankzij ’t Kot. “Tussen pot en pint begon ik te praten met de eigenaar, waarop ik een bod uitbracht – al was ik dat daags nadien vergeten”, glimlacht Eddy, die momenteel zaakvoerder is van bouwbedrijf Remo. “Tot ik de dinsdag daarna telefoon kreeg en ik definitief toehapte.”

Eddy richtte een vennootschap op samen met zijn vrouw Ellen en kinderen Lara en Laïs. Op 31 januari openen ze het café. “Als pop-up, waar wij met vier de boel draaiende zullen houden”, klinkt het. “We zullen om de twee weekends opendoen, vrijdag en zaterdag telkens vanaf 16 uur, op zondag om te aperitieven. Een bewuste keuze, want we blijven onze gewone job houden.”

Verbouwingswerken

Bedoeling is wel om na het Breughelweekend weer even te sluiten om de boel op te knappen. “Ons plan was gewoon om te verbouwen, maar dat is niet doenbaar als we de huidige normen willen respecteren”, aldus Eddy. “Daarom gaat alles tegen de grond. In de plaats komen zeven garages, een café en een volwaardig appartement met een aparte ingang.”

Hoe dat er precies zal uitzien, is nog even afwachten. “We moeten nog samenzitten met de architect, maar we weten wel dat we de indeling iets logischer willen maken. De plaats van de toog? Die zullen we nog moeten bepalen.”

Voor Eddy wordt het een nostalgisch werkje. Een vroege midlifecrisis, noemt Ellen het. “Misschien wel ja”, lacht Eddy. “De cirkel is rond op deze manier. Toen we hier met ’t Kot neerstreken, was ik nog te jong om in de statuten te staan. Wel hebben we hier heel veel werk verzet. Nu zal er weer heel wat werk te verzetten zijn.” (JDr)