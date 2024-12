McDonald’s opent de deuren in Sint-Eloois-Vijve: “Hier was veel vraag naar”

Na 16 weken hard werken opende de McDonald’s vestiging in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) langs de Gentseweg. “Deze vestiging kwam er na veel vraag van de Waregemnaren”, zegt franchisenemer Nico De Saedeleer.

Donderdagvoormiddag was het zover. Fastfoodketen McDonald’s opende zijn restaurant in Waregem. “Na 16 weken, de gangbare timing om de werken uit te voeren, zijn we klaar om het grote publiek te ontvangen”, glundert Wetterennaar Nico De Saedeleer (50).

“Dit is dan ook de termijn om al onze buren te vriend te houden. Beter een goeie buur dan… Maandag werden alle buurtbewoners uitgenodigd voor een hapje en een drankje en om elkaar beter te leren kennen. McDonald’s was het ontbrekende puzzelstukje in dit bruisende gedeelte van Waregem. De vele McDonald’s fans die Waregem telt worden nu op hun wenken bedient.”

“Voor mij is dit na restaurants in Aalst, Ninove, Deinze en twee in het Gentse, het eerste West-Vlaamse dat ik open. Ik heb hier heel veel vrienden in de streek, die ik nu beter leer kennen.”

Verliefd

“Ik was al heel lang verliefd op het merk. Mijn passie voor McDonald’s deed me in 2019 mijn eerste vestiging openen. Ik kom uit de evenementensector, dus dit is totaal iets anders. Wat mij betreft stopt het hier nog niet. Elk jaar komt er wel een nieuwe McDonald’s bij. We zijn heel ambitieus.”

“De vestiging hier in Waregem telt 120 medewerkers waarvan 35 vaste arbeiders. Daarnaast worden heel wat fexijobbers en studenten ingezet om dit filiaal zeven op zeven te laten draaien. Het gros van onze mensen vonden we via een goeie samenwerking met de VDAB. Al onze werknemers wonen in de buurt, zelfs op fiets- en wandelafstand.”

“We openen de deuren elke dag om 10:30 uur en zijn open tot middernacht. Op vrijdag en zaterdag is dit zelfs tot 01:00 uur. Hiermee beantwoorden we ook aan de vraag van heel wat klanten. We beschikken over een ruime parking en een dubbele drive-in, dus met twee lijnen. De afrekening gebeurt om de hoek.”

Ideale locatie

“Met de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve kwam de ideale locatie beschikbaar. Bij ons krijg je deftige kwaliteit voor een betaalbare prijs. We hebben ook een fanshop waarover je op de app alles kan terug vinden. Er zijn punten te verdienen bij een bestelling waarna je een maaltijd of iets van de Fanshop kan krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld snickers”, een rugzak of een ander gadget. Daar zijn we een maand geleden mee gestart, en het is nu al een schot in de roos.”

“We zetten ook in op duurzaamheid. Zo is ons urinoir zonder water. We hebben zonnepanelen op ons groen dak waaruit we water bufferen voor de toiletten. Onze PMD word gerecycleerd om er bijvoorbeeld onze dienborden van te maken. Op ons bekers zitten geen plastiek deksels meer. De rietjes zijn van karton. We hebben een heel gesofisticeerd afvalsysteem en hebben een eigen afvaltruck. Dat afval verwerken we dan ook weer zelf.”

Ook voor de kleintjes

“McDonald’s is een familierestaurant waar ook de kleinsten kunnen genieten. Zo is er onze Play-stand waar ze een leuke tijd kunnen beleven. Op de piekmomenten zijn er animatoren, een kindergrime en een goochelaar. We laten dus niets aan het toeval over om onze klanten in de watten te leggen.”

