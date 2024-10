McDonald’s geen concurrentie voor Waregems Posterijtje: “We zijn heel verschillend”

De komst van een nieuw McDonald’s in Sint-Eloois-Vijve is niet welgekomen. Het noodlijdende Frituur ’t Routehuizeke vroeg het faillissement aan. Ook Frituur Fauve sloot zijn deuren al eerder. Voor Frituur en eethuis Waregems Posterijtje is er geen vuiltje aan de lucht.

“Niet iedereen ziet de komst van McDonald’s even negatief in. Wij gunnen het iedereen, dus wij zien niemand aan als concurrent”, zegt Jana Van De Velde (21) van het Waregems Posterijtje, dat vorig jaar nog verkozen werd tot Beste Frituur van Waregem.

Verse gerechten

“Ons aanbod is in vergelijking met McDonald’s compleet verschillend. Wij bieden een groot assortiment van huisgemaakte gerechten. En we hebben ook een dikkere friet dan McDonald’s. In onze ogen zijn we dus heel erg verschillend. Wij blijven gewoon voort doen zoals we nu deden, in onze ogen verandert er niks.”

“70 procent van onze kaart, de grootste in een Belgische frituur, zijn huisgemaakte gerechten. Er is ook een aanbod van halal en veggie producten. Al onze gerechten, kroketten, brochettes, burgers.. zijn vers. En we hebben nog flink wat troeven.”

Familiebedrijf

“We zijn een familiebedrijf waar ikzelf, mijn ouders Davy (46) en Nathalie (46) en mijn zus Jade (18) voltijds werken. In het weekend komen er nog flexijobbers helpen. Nieuw is ook de Posterijmobiel, speciaal voor de kindjes samengesteld. Want bij ons is het kind ook koning! Wij willen alvast op de ingeslagen weg verder gaan. Dat weten onze talrijke klanten te appreciëren. Wij bieden dus totaal iets anders dan Mc Donald’s. Van concurrentie is dus geen sprake.”

“Sinds februari 2022 zijn we hier op het kruispunt in Sint-Eloois-Vijve open. Vorig jaar werden we beste frituur van Waregem. Een titel die we graag ook dit jaar op ons palmares willen schrijven. Voor ons zijn onze klanten het belangrijkste”, besluit Jana.