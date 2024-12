Lunchbar en tearoom Naruma opent deuren

Vanaf zaterdag 4 januari zal de Markt van Meulebeke opnieuw een stukje aan gezelligheid winnen. Met de opening van Naruma wil zaakvoerster Nathalie Ollivier op huisnummer 21 zorgen voor een plaats waar klanten terecht kunnen om te ontspannen.

“Met Naruma willen we ons etaleren als een gezellige lunchbar waar iedereen welkom is. De mensen kunnen bij ons terecht voor een ontspannen aperitiefje, een kopje koffie met gebak of een heerlijke lunch. Ondertussen kunnen ze genieten van de gezelligheid die ons Meulebeekse markt te bieden heeft”, aldus de zaakvoerster.

Naar de betekenis van Naruma hoeft niet lang gezocht te worden. “De naam is een samenvoeging van drie delen. De eerste twee letters zijn een verwijzing naar mijn voornaam. De RU en MA staan respectievelijk voor mijn dochters Rhüne en Marthe. Deze persoonlijke touch weerspiegelt de warme en familiale sfeer die bezoekers bij ons mogen verwachten.”

langgekoesterde droom

“Het idee om een eigen zaak te starten, was er al heel lang”, vertelt Nathalie Ollivier. “Toen het pand aan de Markt vrijkwam, had ik snel interesse. We wonen in Meulebeke en wilden iets bijdragen aan de gemeenschap. Deze locatie leek perfect om mensen

samen te brengen. Binnen is er plaats voor 30 gasten en in de zomer wordt dat aantal nog uitgebreid met een terras.” De Meulebeekse staat er in haar zaak niet alleen voor. “Hoewel ikzelf geen horeca-ervaring heb, kan ik rekenen op de expertise van mijn moeder die jarenlang in de horecasector werkte. Net als ik draagt zij de kernwaarden gezelligheid, genieten en lekker eten hoog in het vaandel.” (KeMa)

Lunchbar en Tearoom Naruma is open voor iedereen die wil genieten van huiselijke gezelligheid op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Woensdag kunnen klanten er terecht van 8 tot 18 uur.