Luigi (25) en Anouk (23) openen trendy bar in Edestraat: “Testten concept al eens uit”

De gemeente Maldegem heeft er een hippe nieuwe zaak bij. In het pand in de Edestraat, waar voorheen B&B ’t Peurke gevestigd was, openden Luigi Cools en Anouk Calsyn Bar Carmello. Cocktails en lekkere tapas zijn de specialiteit van het huis.

Helemaal nieuw is het horecagebeuren niet voor Luigi en Anouk. Zijn ouders Jan Cools (58) en Sofie Van Acker (50) runden in de Westeindestraat immers 18 jaar lang Carmello Tearoom, waar ook Luigi al op jonge leeftijd de handen uit de mouwen stak. “Voor we naar onze nieuwe locatie verhuisden, testten we in de Westeindestraat ons nieuwe concept al eens uit. We gingen dus goed voorbereid van start”, zegt Luigi, die tijdens de zomermaanden ook de drijvende kracht is achter de pop-up Carmello Summerbar in het Oosteindeke in Adegem.

Volledige restyling

Drie maanden lang waren Luigi en zijn vader Jan samen met Kevin De Wolf Interieur in de weer met verbouwingswerken, maar het resultaat mag er zijn. Het pand, waar voorheen B&B ’t Peurke zat, werd volledig gerestyled. Het gebruik van veel hout en de gezellig ingerichte zithoeken zorgen voor een unieke en warme horecabeleving. ’s Middags kan je in Carmello terecht voor lunchgerechten als vol-au-vent, spaghetti, croques, salades, balletjes in de tomatensaus en ‘Scampi Carmello’. ’s Namiddags serveren Luigi en Anouk ook drie soorten taartjes. De specialiteit van de zaak zijn de heerlijke cocktails en lekkere tapas, die er vanaf 17 uur geserveerd worden. Genieten van gerechtjes als warme camembert met honing en noten, sweet potatoes met truffelmayonaise, calamares, nacho’s met guacamole, salsa, kaassaus, gepelde ui en lenteui of meteen gaan voor een rijkelijk gevulde tapasplank, in Carmello Bar kan het allemaal. “Zowel onze tapas als onze cocktails worden steeds vers bereid en elke maand serveren we ook vier cocktails van de maand, die we zelf uitvinden”, besluit Luigi enthousiast.

Edestraat 3, Maldegem. Info: 0471/24 43 49 of carmellosummerbar@gmail.com. Ook op Facebook en Instagram. Gesloten op zondag en maandag.