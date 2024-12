Kurt en Sandra van Au Grand Café in Roeselare zoeken overnemers

Au Grand Café in de Noordstraat is op zoek naar een overnemer. Kurt Hinderykx en Sandra Desticker zijn sinds 2011 gastheer en gastvrouw van een van de grootste horecazaken van de stad. “Na jaren aandacht voor onze klanten wordt het tijd om te genieten van een ‘gewoon’ leven.”

We treffen Kurt Hinderykx (58) en Sandra Desticker (53) in Au Grand Café druk bezig met de kerstversiering en dat op hun vrije maandag net na een weekje verlof. “We zijn heel de week bezig geweest. Het leven van horecamensen stopt eigenlijk nooit, maar je hoort ons niet klagen hoor. Al die jaren hebben we met heel veel plezier gewerkt op momenten dat andere mensen genieten. Zeker nu kijken we uit naar die gezellige kerstperiode, ook al betekent dat weer drie extra weekends draaien op volle toeren.”

Kurt is afkomst van Harelbeke, Sandra van Oostkamp maar ze kennen Roeselare al lang. “We hebben jaren de markten gedaan met tafelnappen. Eerst stonden we in ‘t Nonnenstraatje, later op de hoek aan het stadhuis. We waren altijd vroeg en hadden dus steeds tijd voor een koffie in de Bozart op de hoek met de Botermarkt en toen die zaak over te nemen was, zijn we gesprongen. Het was het begin van een leven in de horeca en dat op verschillende plaatsen.”

“Op een zeker ogenblik hadden we drie zaken op hetzelfde moment. We runden ons gastronomisch restaurant het Stil Genot in Ardooie, waar we trouwens nu wonen, hadden de Bozart op de Markt en Au Grand Café in de Noordstraat waar we in 2011 zijn begonnen. En een tijdlang was er nog de Garde hiernaast en ook nog een fonduehuisje in de Sint-Amandsstraat.”

“Het is allemaal een stuk moeilijker geworden, zeker met de pandemie. Personeel vinden dat wil werken op momenten dat anderen genieten, dat is moeilijk geworden. Gelukkig zijn er nog altijd mensen die in de horeca willen werken. Het is een heel diverse job, elke dag anders, je bent altijd onder de mensen en we hebben altijd rekening gehouden met ons personeel door ‘s avonds op een aanvaardbaar uur te sluiten.”

Genieten

“Maar nu is het voor ons ook tijd om het iets rustiger aan te doen. We lieten de brouwerij en ons personeel weten dat we een overnemer zoeken. Dat kan nog wel een tijdje duren dus we zijn nog niet meteen weg, maar we maken wel al plannen voor als het zo ver is. Misschien wat reizen maar vooral genieten van elkaar en van ons eigen huis. We hebben geen kinderen en kleinkinderen maar wel een drukke menage met drie honden die veel van onze aandacht vragen.”

“En we blijven genieten van Roeselare dat na al die jaren echt wel onze thuis is geworden, waar ons sociaal leven zich bevindt en waar we na al die jaren horeca zoveel mensen kennen. Stil zitten, nee dat zal niet lukken, we sluiten zelfs niet uit dat we toch nog met een iets kleiner horecaverhaal beginnen, wie weet”, aldus Kurt en Sandra. (Bart Crabbe)