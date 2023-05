Kurt Dekoninck blaast met Traiteur Matthias 25 kaarsjes uit: “We hebben de top behaald”

Al een kwarteeuw lang is Traiteur Matthias uit Gistel een naam die luidt als een klok. Ga maar eens na: drie nationale barbecuetitels, ook nog eens een wereldkampioenschap, acht kookboeken en vooral ontelbaar veel tevreden eetgasten. “Mensen kennen ons misschien het best van onze barbecues, maar we zijn méér dan dat”, glundert bezieler Kurt Dekoninck (54), die ondanks een medische tegenslag blijft koken.

De uitvalsbasis van de welbekende traiteur is Moere bij Gistel. Maar het verhaal Kurt begint eigenlijk in Oostende. “Daar ging ik naar de hotelschool en kon ik stage doen in sterrenzaak César in Westende. Na mijn studies trok ik naar onder meer de maalboten, Wagon-Lits en Sodexo. Gaandeweg werd ik links en rechts gevraagd om een feest te cateren en ging ik in 1998 in bijberoep als traiteur aan de slag. Maar de combinatie met vast werk lag op den duur moeilijk en ik besloot fulltime zelfstandige te worden. We schrijven het jaar 2000 toen ik in de Torhoutsesteenweg nabij de Leffingestraat met een traiteur-croissanterie als vaste uitvalsbasis begon om allerlei feesten en bijeenkomsten te verzorgen. De drive en ambitie kreeg ik mee via de bekende topchef Felix Alen (in september 2021 overleden, red.).”

Schoon volk

Kurt Dekoninck haalde de internationale pers toen hij met zijn barbecues doorbrak. “Al van kinds af aan speelde ik met vuur (knipoogt). In 2003 ging ik een eerste keer kijken naar het Belgisch kampioenschap barbecueën. Ik vond het fantastisch wat de deelnemers presteerden en dacht bij mezelf: dat kan ik ook. En zie, het jaar erop werd ik Belgisch kampioen. Een titel die ik in 2006 en 2008 herhaalde. Nog in 2008 werd ik vicewereldkampioen om vervolgens in 2010 de wereldtitel effectief binnen te halen. De ingrediënten voor dat succes? Wel, ik had altijd al die gastronomische achtergrond en trok dat ook door in het barbecueën. Niet gewoon een lap vlees op de rooster leggen, maar keurige en klassevolle tapas verzorgen”, klinkt het.

“Als kroon op het werk werd ik in 2019 geridderd als Maître Rôtisseur van België”

“Het inspireerde me ook om verschillende boeken te schrijven – acht stuks in zes jaar – en cursussen te organiseren. Ik herhaal: Felix Alen zette me in de juiste richting. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik met verschillende mensen uit het kookwereldje kon samenwerken. Denk aan Wout Bru, Pascal Naessens, Peppe Giacomazza of Gène Bervoets.”

Top behaald

“Dankzij het barbecueën en de vele kampioenschappen heb ik een flink stuk van de wereld gezien: de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australië, de Caraïben en bijna heel Europa, tot zelfs Wit-Rusland. In 2015 – toen ik nog het kampioenschap Der Lage Landen organiseerde in Diksmuide, goed voor 25.000 bezoekers – stopte ik met deelnemen aan internationale wedstrijden. Waarom? Het werd allemaal te veel. De logistiek, de planning, sponsors zoeken… Vergeet niet: naast al die kampioenschappen moest ik dagdagelijks ook een zaak runnen, hé. En dat blijft toch het belangrijkste element als zelfstandige. We hebben de top behaald, nóg hoger gaan kon gewoonweg niet. Het was mooi geweest. Als kroon op het werk voor alle prestaties werd ik in 2019 geridderd als Maître Rôtisseur van België.”

Meer dan barbecue

Het handelsmerk van Kurt is zijn kennis van grill en vuur. Kenmerkend is de grote oklahomabarbecue die voor de zaak geparkeerd staat in de Provincieweg. “Het voordeel van zo’n barbecue: de indirecte manier van koken, low & slow. Er is, in tegenstelling tot klassiek barbecueën, geen direct contact met de vlammen. De warmte van het vuur wordt door het toestel getrokken en gaart zo het vlees langdurig op een lage temperatuur. Ja, soms moet je vlees tot wel 36 uur op die manier garen. (lacht) Dan moet een mens ‘s nachts al eens opstaan om het vuur weer aan te wakkeren. Of, als je onderweg bent, even stoppen en wat stoken. Je moet soms eens de blik zien van mensen die je inhalen op de autosnelweg terwijl er rook uit de barbecue komt.”

Kurt Dekoninck, met zoon Rob naast zich, 25 jaar geleden. © repro Peter Maenhoudt

“Toch even onderstrepen: we zijn veel méér dan louter een barbecuespecialist. Iedereen kan bij ons terecht voor talrijke koude en warme bereidingen, voor alle gelegenheden. Ook bij ons in de Provincieweg 12 verwelkomen we gasten. We willen verrassend en origineel uit de hoek komen. Zo pakken we, net als vorige zomer, weer uit met onze pop-up en terras. En tot eind september kan iedereen hier op weekdagen smullen van een lekkere biefstuk-friet voor amper 12,50 euro. Enerzijds een actie om ook op kalmere dagen onder meer toeristen te lokken, anderzijds zetten we er onze verjaardag mee in de kijker.”

Blijven

Kurt en zijn partner Sarah Vandevelde stapten in september vorig jaar in het huwelijksbootje. Naast het persoonlijke en zakelijke geluk voltrok zich echter bijna een nachtmerrie.

“Op Nieuwjaar had ik ongelooflijk veel rugpijn. Op 2 januari ging ik hiermee naar de dokter, die meteen van iets ergers uitging. Na een bloedcontrole moest ik diezelfde dag nog onder het mes. Vanbinnen bloedde ik namelijk leeg door afgescheurde bloedvaten. Had dit één of twee dagen langer geduurd, dan was ik er niet meer. Normaal gezien vergt zo’n ingreep een revalidatie van vier tot zes maanden, maar eind februari stond ik al op de Champagnebeurs in Oostende en op andere evenementen. Zo gaat dat als zelfstandige. Ik wou ook mijn gemaakte afspraken nakomen. Gelukkig kon en kan ik altijd rekenen op heel wat hulp, zeker van mijn vrouw Sarah en de kinderen. De gebeurtenis begin dit jaar was dus geen eindpunt. Je gaat wel eens narekenen wanneer je op pensioen kan en schroeft misschien enkele projecten terug – zo geef ik minder cursussen, maar Traiteur Matthias blijft gewoon doordoen.”