Kortrijk behoudt terrasplan XXL en afgeschafte terrastaks: “Enkel terrasconstructies op historische plaatsen over vijf jaar niet meer mogelijk”

Kortrijk heeft op de gemeenteraad van 3 juli beslist om het terrasplan XXL en de afgeschafte terrastaks, twee coronamaatregelen van in 2020, te behouden. Er zullen wel geen terrasconstructies meer toegestaan worden in het Kapittelstraatje, de Grote Markt, het Schouwburgplein en de Verlaagde Leieboorden.

Tijdens de coronapandemie mochten de Kortrijkse terrassen in 2020, na een maandenlange sluiting, opnieuw beperkt openen. Om de capaciteit rendabel te houden, kwam stad Kortrijk met Terrassen XXL op de proppen. De verloren zitplaatsen binnen werden aangevuld met mogelijkheden buiten. Zo’n 347 van de 474 Kortrijkse horecazaken maakten gebruik van het terrassenplan. Ook de terrastaks werd, om extra zuurstof te creëren voor de lokale horeca, opzijgeschoven.

In het aangepaste terrasreglement, dat samen met alle andere punten op de politieverordening op de gemeenteraad van 4 juli werd goedgekeurd, werden beide coronamaatregelen dus definitief opgenomen. “Ik denk dat we kunnen spreken van een mooi gebaar naar onze lokale ondernemers”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester).

De vervuilde luifels kunnen binnen de vijf jaar via de stad vervangen worden. Al moet dat wel op eigen kosten van de horeca. © MD

Terrasconstructies

De enige aanpassing aan het terrasreglement is het verbod op terrasconstructies op vier specifieke historische plekken: de Grote Markt (15-25), het Kapittelstraatje, het Schouwburgplein en de Verlaagde Leieboorden (Broelkaai – Verzetskaai – Dolfijnkaai – Reepkaai). De stad vindt deze op vandaag, zowel naar uitzicht als naar beschikbaarheid van vervangstukken, verouderd. “Enkel bij een gegronde en gemotiveerde reden, en als het schepencollege het toelaat uiteraard, kunnen deze terrasconstructies nog”, aldus Allijns. “De reden dat we dit niet langer toestaan? We willen het beeld van deze historische plaatsen zoveel in ere houden. Deze aanpassing werd overigens overlegd met de plaatselijke horeca.”

De horeca-uitbaters op de Grote Markt krijgen nu de mogelijkheid om de wat onfrisse luifels te laten vervangen door moderne, nette alternatieven. Er is wel een overgangsperiode, want de houders van vaste constructies moeten pas tegen 30 juni 2028 in regel zijn met de nieuwe voorwaarden. Zij krijgen dus vijf jaar de tijd.

“De aanpassingen zullen ze wel moeten doen op eigen kosten, maar de stad bemiddelt wel met mogelijke leveranciers. Er werden een zestal leveranciers aangesproken, waaronder Renson. De zwarte parasols blijven ook beschikbaar. Onder meer de Nata, de Maddox, Café West-Vlaanderen en de Savoyard zouden dit overwegen. Ik verwacht dat enkele alternatieven tegen het eind van dit jaar, of het voorjaar van 2024, in het Kortrijkse straatbeeld zullen opduiken”, besluit Allijns.