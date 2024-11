Korneel Sergeant (43) opent bar ‘Rumours’: “Verwijzing naar Fleetwood Mac”

Ondernemer Korneel Sergeant, die jarenlang de bar bij tennisclub In ‘t Vrije runde, gaat met de opening van bar Rumours in de Korte Vulderstraat 30 een nieuwe uitdaging aan. “Je kan hier genieten van mooie wijn, lekkere rum, hapjes, een streepje live muziek én kunst aan de muur”, zegt Korneel.

Korneel Sergeant was bijna tien jaar lang uitbater, drijvende kracht en het gezicht van de bar bij tennisclub In ‘t Vrije aan het Zuidervaartje in Sint-Kruis. Maar daar is eind oktober een einde aan gekomen. “Het contract met de tennisclub werd jammer genoeg niet verlengd. Ik vind het wel spijtig dat dit verhaal daar zo moest aflopen want ik heb echt veel tijd en middelen geïnvesteerd in deze uitbating”, zegt Korneel Sergeant, die naast zijn activiteiten in de horeca ook nog een eigen wijn- en spirithandel heeft. “Het plan was aanvankelijk dat ik zes weken met een standje op de kerstmarkt zou staan, maar uiteindelijk bleek er dan toch geen plaats meer voor mij te zijn”, legt hij uit.

Pop-up

En dus ging Korneel Sergeant dan maar op zoek naar een pand om zelf een nieuwe horecaconcept op te zetten, en dat vond hij in de Korte Vulderstraat 30: een historisch pand uit 1895 dat ooit het atelier en de woning was van de Brugse schilder en directeur van de Kunstacademie Florimond Van Acker. Tot voor een tweetal jaar huisde het vegetarisch restaurant Atelier Flori in het pand en halverwege de jaren ‘90 zat het legendarische Huis der Kunsten er. “Het pand staat in principe te koop maar ik kan het huren in een pop-upformule voor zes maanden met een optie voor zes maanden verlenging. De kernwoorden voor de zaak zijn wines, bites, spirits, art en music. Je kan er dus genieten van een ruim gamma wijnen, lekkere rum, hapjes, donderdag live muziek en het werk van wisselende kunstenaars uit de Brugse regio aan de muur. Voor de bierliefhebbers heb ik overigens ook wel een mooi aanbod”, vertelt Korneel.

De naam Rumours verwijst dan weer naar de bekende plaat van Fleetwood Mac. “Rum zit erin en geruchten horen ook wel wat bij de sfeer van dit pand én bij Brugge, waar er toch steeds veel geruchten de ronde doen”, knipoogt Korneel.

Rumours, Korte Vulderstraat 30, Brugge. Geopend van woensdag tot en met zaterdag, telkens vanaf 17 uur.