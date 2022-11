Kookeet bezorgt Brugge een kater van 450.000 euro

De laatste editie van het culinair festival Kookeet heeft Brugge opgezadeld met een verlies van 450.000 euro. Opvolger Flavourite Bruges wil het hele jaar de Brugse gastronomie promoten, maar organiseert ook twee culinaire evenementen.

Tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond polste raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) naar de redenen van het stopzetten van Kookeet. Hij hekelde, net als Karin Robert (Groen), het feit dat er voor de laatste editie inkomgelden gevraagd werden, waardoor er veel minder volk opdaagde.

Volgens burgemeester Dirk De fauw waren het slechte weer en de energiecrisis, waardoor veel mensen twee keer nadenken eer ze iets uitgeven, de spelbrekers: “Op het stationsplein was Kookeet uitgegroeid naar een massa-evenement waar de kwaliteit achteruit ging wegens de kwantiteit aan hapjes. Dat wilden de chefs niet meer. Maar in de tuin van het Grootseminarie had je dit jaar geen passanten.”

Opvolger is volgens schepen Pablo Annys ‘Flavourite Bruges’, dat een duurzame Brugse gastronomie het hele jaar door wil promoten: “Er komen onder meer twee evenementen: een internationaal gastronomisch gebeuren en een event waarop de Brugse topchefs Bruggelingen op een laagdrempelige manier laten proeven van hun creaties.”