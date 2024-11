Komt er eindelijk nieuw leven in ‘t Hespekotje in Knokke-Heist?

Na meer dan vijf jaar leegstand, nadat de laatste uitbaters Marc Degroote en Sabrina Steyaert er vertrokken, krijgt het bekende horecapand ‘t Hespekotje langs de Heistlaan mogelijk nieuw leven. De eigenaars laten grondig verbouwingen uitvoeren met het oog op het opnieuw verhuren als horecazaak.

Op 22 april 2019 trokken Marc Degroote en Sabrina Steyaert voor het laatste de deuren achter zich dicht als uitbaters van ‘t Hespekotje in de Heistlaan. Een dispuut met de eigenaars van het pand over uitblijvende investeringen zorgde ervoor dat het koppel de nochtans succesvolle formule – met onder meer ribbetjes à volonté aan de wel erg democratische prijs van 10 euro destijds – in het pand niet wilde verderzetten.

Marc en Sabrina hadden ‘t Hespekotje, dat al bestaat sinds 1890, uitgebaat sinds 1991 en waren de zesde uitbaters van de legendarische zaak, die ook bekend was voor de dansfeesten. Het pand werd door de eigenaars te koop gezet, maar Marc en Sabrina bleven niet bij de pakken zitten en namen aan het Rubensplein in Knokke een bestaande brasserie open die ze ‘brasserie Sabrina’ doopten.

Het pand ‘t Hespekotje bleef jarenlang leeg staan want er werden kennelijk maar moeilijk kopers gevonden voor het pand, waarvan de toestand er door de leegstand uiteraard niet op verbeterde. Nu besloten de eigenaars – Frans Pieters en zijn echtgenote Caroline – kennelijk om het geweer van schouder te veranderen. De verkoop is voorlopig van de baan en zoals duidelijk te zien is voor wie door de Heistlaan rijdt, onder meer aan de stellingen, werden er grootschalige verbouwings- en renovatiewerken opgestart.

Opnieuw horecazaak

“We zijn inderdaad bezig met verbouwingswerken. Het sleept allemaal nogal lang aan maar nu zijn de dakwerken toch begonnen”, klinkt het bij de eigenaars. “De bedoeling is dus om het opnieuw volledig in orde te zetten. Er zijn nog geen echt concrete plannen maar het spreekt voor zich dat we het dan opnieuw zouden verhuren als horecazaak. Maar we hebben nog niet echt uitbaters op het oog. Eerst willen we erop toezien dat de verbouwingswerken goed worden afgerond..”

