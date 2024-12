Koklikoo viert vijftienjarig jubileum in Polygonevallei

Koklikoo bestaat vijftien jaar en daarom pakt de horecazaak uit met ‘Koklikoo Overwintert’. Van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari slaat de Koklikooploeg zijn tenten op in de Polygonevallei in de Oude Kortrijkstraat 16 in Zonnebeke met tal van evenementen en culinaire hoogstandjes.

Het verhaal van Koklikoo in het Zonnebeeks kasteeldomein begon vijftien jaar geleden met Anne Denys en Stefaan Gunst. In 2017 kwam er de samenwerking met Gregory Six. Intussen is de zaak een vaste waarde geworden op horecagebied in de regio. “Voor het tienjarig bestaan werd een winterchalet geplaatst palend aan het restaurant waar toen tal van activiteiten doorgingen onder de naam Koklikoo Wintert. Het werd een grandioos succes”, blikt Gregory Six terug. “Dat is nu nog moeilijk te realiseren. Daarbij kwam dat het museum, waar we veel klanten van hebben, voor vijf maanden de deuren sluit en er zijn ook wegenwerken in de Berten Pilstraat. Dat zette me aan het denken. Vorig jaar maakten we ook succesvol de overstap van oud naar nieuw in de Polygonevallei en dat bracht me op het idee om niet meer te winteren in een chalet, die moeilijk te bereiken zou zijn, maar te overwinteren in de Polygonevallei.”

Overwinteren

“De Polygonevallei wordt omgetoverd tot een feeëriek gezellig oord waar jong en oud zijn gading zal vinden om de laatste weken van het jaar en het begin van het nieuwe jaar op een heerlijke manier te beleven”, vervolgt Gregory Six. “Alles begint op vrijdag 13 december met een muzikale namiddag gevolgd door een racletteavond à volonté. Elke vrijdagavond staat in het teken van kaas, maar er zijn ook andere culinaire hoogtepunten. Donderdag is telkens een speciale namiddag voor de kinderen. Wie zijn hartje wil ophalen op de dansvloer kan dat met de foute party met Sven Ornelis, een Après Ski-party, Back to the 90s Party… Natuurlijk zullen ook de Kerstman en zijn elfjes van de partij zijn. Kortom, alles is aanwezig om er een denderende overstap van oud naar nieuw van te maken. Met Kokilkoo Overwintert willen we zorgen voor positiviteit, vreugde, samenhorigheid, geluk en vrede voor iedereen in een uniek kader.”