Kerk 33 opent op donderdag 6 oktober de deuren in Paterskerk in Roeselare

Vanaf donderdag 6 oktober opent Kerk 33 de deuren. Het café dat Henk De Gheldere en Benny Kellner gedurende een jaar zullen uitbaten, is te vinden in de vroegere Paterskerk.

De Paterskerk en een deel van de bijhorende gebouwen is door het decanaat Roeselare verkocht aan de Gentse projectontwikkelaar Triginta. Dat bedrijft specialiseert zich in het ontwikkelen van maatschappelijk duurzame erfgoedprojecten met liefst een sociale invulling. Op de vroegere Paterskerksite komen aangepaste wooneenheden voor personen met een beperking en is er ook ruimte voor sociale economie. De werken zullen eind 2023 van start gaan en tot die periode komt er een pop-up horecaproject van Henk De Gheldere en Benny Kellner.

“De naam Kerk 33 is natuurlijk gekozen met een reden”, begint Henk De Gheldere, die na een drukke zomer nu even uitblaast in het zonovergoten Malaga. “We hebben even gespeeld met het idee om het café Pand 33 te noemen, maar met Kerk zal iedereen meteen weten waar hij of zij moet zijn. En 33 is gewoon het officiële huisnummer van de kerk. Of je kunt er ook een verwijzing in zien naar de heilige drievuldigheid of naar de leeftijd waarop Jezus is gestorven aan het kruis.”

“Voor mij duurt dit project een jaar en dan stopt het”

“Het is dus de bedoeling om van Kerk 33 een café te maken dat van donderdag tot zondag open is. Benny zal er zijn op donderdag en zondag en ik op vrijdag en zaterdag. Het café zal in de kerk zelf zijn en open zijn tussen 16 uur en maximum 1 uur ‘s nachts. Maar er zijn veel mogelijkheden op die site. Zo zal de stad in één van de bijgebouwen het huis van Sinterklaas bouwen, zal Bart Claeys in de kapel boven een toneelproductie opvoeren en zijn er eigenlijk tal van initiatieven mogelijk. Nu iedereen begint te weten dat Kerk 33 binnenkort de deuren opent, begint de interesse te groeien: we kregen al aanvragen van scholen, koren en andere verenigingen. We zien wel welke concrete projecten mogelijk zijn, we laten alle vragen gewoon op ons afkomen (lacht).”

“Voor mij duurt dit project een jaar en dan stopt het”, gaat Henk verder. “Dan start projectontwikkelaar Triginta met de verbouwingswerken en ik denk toch dat dit twee à drie jaar in beslag zal nemen. Ik ben er nu 55 en ik geloof niet dat ik dan nog een nieuwe horecazaak zal starten (lacht).”

Toekomstplannen

“Bar Giraf blijft voorlopig zoals het is, we plannen daar in de zeer nabije toekomst geen uitgebreide aanpassingen.”

“Wat Viva Verne betreft: hier zitten we een beetje in een fase van ‘nadenken en beslissen’ wat we met het pand zullen doen (lacht). Wat we zeker niet zullen doen, is de piste van ‘dagverhuur’ volgen. Dat zal veel te veel werk en zorgen met zich meebrengen. We zullen dus een keuze maken tussen verhuren op maandbasis of verkopen. Voor beide opties zijn er gegadigden. Toch zou ik graag Verne zien verder leven in een sociaal project of in een eerste horeca-uitdaging van een jong of minder jong koppel dat hun horecadroom najaagt. Daar moeten we nog over nadenken. Het pand staat niet in onze weg, maar het mag natuurlijk ook geen jaar duren. Belangrijk is hier wel dat we in onze ogen een goede keuze maken.” (Peter Soete)